El video del llanto de Sofía Jujuy Jiménez por la infidelidad de Bautista Bello: "Estoy rota"

Las imágenes se viralizaron rápidamente y generaron gran polémica. Las mismas fueron publicadas por Pochi, de la cuenta de Instagram @gossipeame.

"Me pasan estas fotos de Bauti Bello, el novio de Sofi 'Jujuy' Jiménez, tomando con amigos, digo: 'Mirá vos'. Voy a ver si efectivamente es él y sí, está en Río, para ustedes que siempre quieren pruebas de todo y cuestionarlas", describió la influencer sobre las imágenes.

Y luego amplió aportando más pruebas: "Misma historia que el boliche de Río... las historias de varias de ellas (por las mujeres que estaban allí) mismo paisaje...".

"Bauti Bello a los besos en Río de Janeiro con una chica que no sería Jujuy", confirmó la influencer al mostrar la foto donde se lo ve a Bello besando a otra mujer.

Cabe recordar que Jujuy Jiménez se encuentra trabajando en el exterior y el polista se había ido de viaje con amigos. Ambos se habían reconciliado durante el verano y estas fotos seguramente darán que hablar en el futuro de la relación.

Las lágrimas de Jujuy Jiménez al enterarse del engaño de su novio

Sofía Jujuy Jiménez se enteró de las fotos que circularon de su novio Bautista Bello a los besos con otra mujer en Brasil y desde sus historias de Instagram se refirió con mucho dolor a este tema.

"No puedo creer lo que estoy viviendo. Soy muy transparente, no puedo mentir, y la verdad que estoy rota, partida al medio, desilusionadísima", precisó la modelo en un video entre lágrimas y muy triste.

Y remarcó: "Tenía cosas para hacer juntos y ya está, cuando te rompen el corazón no hay vuelta atrás. Lo pienso y no lo puedo creer, no lo entiendo".

"Parece una película de terror, no lo puedo creer. Sigo en Europa... ¡Estaba trabajando loco! Y quería tener mis vacaciones lindas ahora. Todo pasa, supongo. Tengo el celular explotado, respondo una sola vez por acá", finalizó absolutamente conmovida.