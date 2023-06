Las escandalosas fotos del novio de Sofía Jujuy Jiménez a los besos con otra mujer

Las imágenes se viralizaron rápidamente y generaron gran polémica. Las mismas fueron publicadas por Pochi, de la cuenta de Instagram @gossipeame.

"Me pasan estas fotos de Bauti Bello, el novio de Sofi 'Jujuy' Jiménez, tomando con amigos, digo: 'Mirá vos'. Voy a ver si efectivamente es él y sí, está en Río, para ustedes que siempre quieren pruebas de todo y cuestionarlas", describió la influencer sobre las imágenes.

bautista bello jujuy jimenez 1.jpg

Y luego amplió aportando más pruebas: "Misma historia que el boliche de Río... las historias de varias de ellas (por las mujeres que estaban allí) mismo paisaje...".

"Bauti Bello a los besos en Río de Janeiro con una chica que no sería Jujuy", confirmó la influencer al mostrar la foto donde se lo ve a Bello besando a otra mujer.

Cabe recordar que Jujuy Jiménez se encuentra trabajando y el polista se había ido de viaje con amigos. Ambos se habían reconciliado durante el verano.

Seguramente estas fotos que circularon habrán generado una gran desilusión con su novio. Veremos qué dice al respecto ante tamaño escándalo y aparente infidelidad.

bautista bello jujuy jimenez.jpg

El momento tenso que se vivió entre Camila Homs y Jujuy Jiménez por Rodrigo de Paul: "Me jode"

Camila Homs estuvo en el programa Mandale Fruta de República Z en YouTube. En el ciclo, Sofía Jujuy Jiménez le preguntó por su escandalosa separación de Rodrigo de Paul.

“¿Limpiaste fotos de tu ex?”, indagó la modelo. La invitada no ocultó su incomodidad y, con muchísima sinceridad, aclaró: "Me jode que me sigan preguntando por él".

De todos modos, la ex de De Paul reveló que efectivamente borró los posteos que tenían juntos. "Las fotos ya las había limpiado", comentó.

Además, Camila Homs advirtió que esta en un momento de su vida que desea dar vuelta la página. “De mi pasado ya no quiero hablar. De lo que me pasó, no me quedo con absolutamente nada malo, saco todo lo bueno. Pasado pisado”, añadió.

La ex del jugador explicó que empezó a enfocarse en desarrollar su carrera como modelo e influencer tras la ruptura sentimental. "Yo no tenía una carrera estando afuera. Arranqué cuando volví. Me fui con 18 años. En un año y medio fue un tremendo batallón de cosas", reflexionó.