El video del tenso momento entre Yanina Latorre y Estefi Berardi en un corte de LAM tras discutir al aire

Esto derivó en un fuerte cruce entre las dos en la noche de miércoles en LAM, América Tv, por el que Ángel de Brito tuvo que intervenir.

Berardi negó haber cruzado chats comprometedores con el actor, sin embargo, Yanina Latorre fue categórica al bancar su información y salir al cruce de su compañera.

Embed

"A mí me trataste de mentirosa muchas veces, siempre me desacreditaste como profesional y yo siempre tuve la razón en todo y ahora actúas como una cagona te auto incriminas, lo llamas llorando a Burlando, él llamó a todo el mundo y quedas mal", le dijo sin vueltas.

Y afirmó: "Yo que tengo los chats, nunca hubiera mostrado los chats. Los chats los tengo yo y no los voy a mostrar, no digas que son truchos". "No estoy mintiendo", se defendió Berardi.

Lo cierto es que tras ese picante ida y vuelta al aire, desde el Twitter oficial de LAM se mostraron las imágenes del corte y cómo se cruzaron a poca distancia detrás de cámara, sin dirigirse la palabra.

Ambas salieron del estudio y Yanina cruzó por delante de su compañera sin hablarle, mientras que Estefi siguió su camino hablando por celular como si nada. Máxima tensión.

Embed

El tremendo mensaje de una de las bailarinas que estuvo con Fede Bal

En LAM, Yanina Latorre reveló que Fede Bal se separó de Sofía Aldrey luego de que la joven descubriera sus infidelidades con distintas mujeres.

Sin embargo, la panelista del ciclo que conduce Ángel de Brito en América aclaró que los engaños vienen de larga data y nombró a la bailarina Sol Báez.

Lejos de desmentirlo, la joven confirmó la información de Yanina y dejó en claro que no tiene buenos recuerdos de esa relación con un fuerte mensaje que compartió en sus redes.

“Lo que para muchos es solo un hombre mujeriego, a mí me significó años de terapia”, señaló. Y aclaró: “No me victimizo en absoluto, es lo que me tocó vivir y de lo que me haré cargo siempre”.