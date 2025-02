Jimena Barón dio su primer show embarazada y se quebró al dedicarle palabras de amor a Matías Palleiro

"Las únicas dueñas, las únicas que tienen el poder, chicas, mujeres, son ustedes. No se olviden nunca de eso porque la vida está esperando para dar revancha y para que pasen otras cosas. Así que si alguien les hace creer algo de eso, es mentira, no se lo crean", sostuvo.

Luego, Barón manifestó: "Y quiero, en este momento, para yo llevarme una foto los tres con una persona que tal vez odie esto, pero quiero aprovechar para agradecerle con todo mi corazón por darme otro capítulo que en algún momento pensé que no iba a tener. Es el papá de mi bebé, está acá y quisiera darle un beso".

Además, en su cuenta de Instagram, la artista escribió en el epígrafe de una publicación con fotos y videos del show: "Hijo: hicimos un show juntos. Hacía muchísimo calor, demasiado, pero salió hermoso. La gente ya te quiere un montón".

"Tu papá estuvo conmigo todo el tiempo. Me peinó (o intentó) y estuvimos los 3 en el escenario adelante de todos. Gracias por bancártela. Te amamos bebito. Gracias Villa María por el amor, que me lo llevo todo entero. No me voy a olvidar nunca de anoche", cerró.

El preocupante problema de salud de Jimena Barón en su semana 19 de embarazo

Y mientras vacaciona en Quequén junto a su pareja, Matías Palleiro, y su hijo Momo, Jimena Barón transita con intensidad su segundo embarazo y, como de costumbre, continúa interactuando a diario con sus más de seis millones y medio de seguidores.

Así, tras anunciar días pasados que espera otro varón, casi de inmediato sufrió un repentino problema de salud que causó preocupación.

Lo cierto es que luego de mostrarse en sus Instagram Stories algo demacrada anunciando que ya está en la semana 19 de gestación (son 40 semanas), en un siguiente posteo reveló: "Aparezco después de una intoxicación masiva acá en Quequén. Dos días 'morida' en la cama. Tuve fiebre. La pasé feo pero ya estoy recuperada. El bebito y yo súper bien", explicó a pura sinceridad.

Jimena Barón intoxicada 1.jpeg

Claro que fiel a su verborrágico estilo, y como para aclarar que a Momo no lo afectó la intoxicación masiva, sumó en una tercera historia virtual con la imagen de una suculenta milanesa con muzzarella y papas fritas que el nene está "regio" y que "siguió con su vida que incluye milanesas a diario, claro".

Por último, la actriz y cantante reveló también que durante esas 48 horas fue Palleiro quien tomó el mando de la casa y se ocupó de supervisar al pequeño de la familia. Así, compartió la foto de una servilleta en la que Matías le dejó una notita a Morrison indicándole: "Enano, lavate los dientes antes de irte a dormir".