El video de Emilia Mernes llorando en las redes: la tierna contención de Duki

La artista de 27 años se quebró en una historia de Instagram mientras agradecía a sus fans por el aguante y el Duki contuvo a su novia al verla tan conmovida.

“Bueno, aparezco... estoy muy emocionada y tratando de procesar toda esta información. Para mí iba a ser un día relativamente normal, pero especial porque iba a salir la fecha del Arena", comenzó el video Emilia Mernes.

"Pensé en vender uno, dos... ¡pero diez en 10 o 11 horas! ¡Es una pu... locura! Nada... estoy con mucha mezcla de sentimientos. Contenta, feliz, agradecida... eso”, siguió.

En otra historia, Emilia aparece con sus ojos llenos de lágrimas y casi sin poder hablar dice “estoy ahogada”. A lo que su novio Duki se lo escucha decir al lado de ella: “Tranqui, bebé”, tratando de contenerla por la emoción que sentía.

La fuerte angustia de Duki que lo llevó a abandonar una conferencia de prensa tras romper en llanto

En la previa de sus shows en River, el cantante Duki realizó una conferencia de prensa este jueves por la tarde y preocupó a sus fanáticos al abandonar la sala por una fuerte angustia.

Todo se desató cuando un periodista le consultó “¿qué seguía después de River?”, y al responder, el artista no puedo evitar romper en llanto.

"De repente tengo 27 años, ya hice dos River y cuando me pregunto qué sigue ya no tengo respuesta. Entonces eso la verdad me genera bastante angustia, me pone un poco mal. Sentís que todo ese recorrido de repente se te fue", reflexionó.

"Va a llegar el sábado, el sábado me voy a subir, voy a hacer el show y cuando me baje por ahí ni voy a caer. Y eso sí me da un poco de miedo el hecho de eso, de quemar tantas etapas y que ya no haya un siguiente paso", agregó.

En ese momento ya se podía notar los ojos llorosos en el artista y como pudo continuó: "Creo que es el problema de por qué se vuelven locos los más grandes, viste. Llega un momento en el que hacés todo lo que querés, cumplís todo lo que querés. Por eso trato de tener una vida bastante tranquila y ordinaria, ¿viste?".

"Porque si llegás a un momento en el que cualquier cosa que querés la tenés no existe el margen de frustración, no existe motivo para ser feliz ni para levantarse porque ya tenés todo. Entonces creo que parte de la angustia que tengo va arraigada a eso. Van a ser dos días y se me va a ir de las manos y no sé si quiero que sea ahora", sumó completamente quebrado y tuvo que abandonar el lugar.