El video de Graciela Alfano a puro chape con su novio millonario en las paradisíacas costas de Croacia

Gaciela Alfano y Carlos Bustin besándose - IG.jpg

Así, desde su feed de Instagram, Alfano compartió algunos momentos de su estadía en la ciudad de Trogir junto a Bustin, donde puede verse el hermoso atardecer de fondo y ellos besándose cual si fueran dos adolescentes.

“Después de un día increíble en la bahía, amarramos en un puerto que combina exquisiteces culinarias y un viaje a un pasado lleno de misterio. ¡Qué mejor escenario para el romance que compartir un atardecer en este increíble lugar! Comparto como siempre con ustedes, mis compañeros de viaje. Los amo y bendigo desde mi corazón”, escribió Graciela Alfano a modo de interacción con su millón de seguidores que a diario festejan su excelente presente.

Embed

Quién es y a qué se dedica el millonario novio de Graciela Alfano

En enero de este año, durante sus en Punta del Este, Graciela Alfano volvió a mostrarse enamorada al lado de un hombre uruguayo que la conquistó. Se trata de un poderoso empresario llamado Carlos Bustin, tiene 63 años -ocho menos que ella-, es dueño de una agencia de autos y también de un restaurante.

Ana Rosenfeld, quien conoce al empresario desde hace años, dio detalles de la relación que nació con la actriz en charla con el ciclo Desayuno Americano, América Tv.

“No me pregunten cómo comenzó el romance, pero un día los vi in fraganti en el ascensor, y me emocioné”, dijo la abogada en charla con el ciclo que conduce Pamela David.

graciela alfano nuevo novio 1.jpg

Y amplió: “Nos hemos visto en un montón de oportunidades en Punta del Este, él es un gran amigo mío, hace más de 20 años que lo somos. No solo lo felicité a él, sino que la felicité a ella, y además nos vemos a cotidiano, porque somos vecinos”.

“En un empresario muy querido, que tiene una agencia de auto y un restaurante también”, reveló Rosenfeld sobre la profesión del nuevo novio de Graciela Alfano, quien por el momento opta por el silencio y disfruta de las mieles del romance.