El video de L-Gante mostrando desde Europa su costoso look de casi cincuenta mil euros

El collar, lo más valioso en todo de todo su look, cuesta 40 mil euros que, con un dólar elevadísimo, cuesta unos 18 millones de pesos.

En cuanto al reloj, prefirió no decir la cifra, ya que tiene un "valor sentimental", aunque se notaba que era de oro y probablemente su costo sea también muy elevado.

El filosísimo mensaje de Tamara Báez en medio de su nuevo enfrentamiento con L-Gante: "Siempre encontrarás..."

Desde que pusieron punto final a su pareja el año pasado, Tamara Báez y L-Gante viven un suerte de idas y vueltas en su relación diaria que tendrán toda la vida por la sencilla razón de que tienen una hija en común: la pequeña Jamaica.

Por momentos se muestran juntos, pero en otras oportunidades es Tamara quien suele lanzar munición pesada contra el exponente de la cumbia 420 por sus actitudes de poco interés hacia la nena.

Por ejemplo, la semana pasada Elián publicó en las redes sociales el número del teléfono celular de su ex, aunque luego aseguró que le habían hackeado su móvil. Claro que Tamara nunca le creyó del todo y así se lo hizo saber a su fandom cuando le consultaron sobre el tema.

tamara baez 1.jfif

"Lo filtró por Facebook a mi número. Él dijo que le hackearon el Whatsapp e Instagram, creo" explicó y agregó molesta: "Y a la misma hora que filtró mi número subía videos en su limu a si insta. Yo no miento y no pienso hablar más de él. Pero soloespero que no me siga haciendo enojar con estas cosas porque tuve que cambiar de número y es un bajón".

En tanto, tal parece que toda esta situación terminó bajoneándola un poco según pudo verse a través de un mensaje que optó por compartir desde sus Instagram Stories, reflexionando sobre el amor.

"Recuerdo que cuando tenía 16 años lloré mucho por alguien, pensando que mi vida había acabado, sin saber que iría a conocer a alguien peor en el futuro. Si estás sufriendo por amor ahora, no te preocupes, siempre encontrarás a alguien peor", reza la apocalíptica frase que denota que Tamara Báez sigue enamorada y sufriendo por el padre de su hija.

tamara baez 2.jfif