Tamara Báez hizo una dura acusación contra L-Gante y él se vengó de la peor manera: "Mucha gira te está haciendo mal"

Después de unos minutos, Tamara comenzó a recibir llamados de desconocidos. "No me llamen más por favor. Jami está durmiendo. ¿Qué necesidad, no? Los turros cuidan a la familia. Un turro no presume que anda con minas, si todos sabemos que hace tres años esas mismas pibas con las que estás ahora cruzaban de vereda si te veían. No me hagas enojar Elián. Las cosas como son, mucha gira te está haciendo mal”, expresó, furiosa.

Finalmente, la joven no tuvo más remedio que cambiar el chip de su teléfono. “¿Le dicen que se rescate? Ahora yo no puedo usar mi celular tranquila mientras vos te estás enfiestando. Tomátelasssss”, exclamó, sumamente indignada.

Tamara Báez reveló si tuvo relaciones sexuales con alguien tras separarse de L-Gante

A mediados del año pasado, Tamara Báez se separó definitivamente de L-Gante, padre de su hija Jamaica, luego de algunos cortocircuitos que pasó la relación.

Si bien en las últimas semanas ambos se volvieron a mostrar con buena relación desde las redes, la influencer contó cómo siguió su vida sentimental tras la ruptura con cantante de cumbia 420.

Desde sus historias de Instagram y sin filtros como suele hacer, Tamara Báez reveló cuándo y con quién fue la última vez que tuvo relaciones sexuales.

“¿Estás soltera? Se te ve muy bien y radiante, ¡amamos eso!”, le dijo un seguidor virtual. A lo que la joven comentó con un emoji de carcajada: “Ninguno se merece mi amor”.

Y después otro de sus fans virtuales le consultó: “Después de que te peleaste con L-Gante, ¿volviste a tener relaciones?".

Al observar esta pregunta, Tamara respondió con un boomerang haciendo la señal de Fuck You y escribió: “No, nunca más toqué a un hombre”.