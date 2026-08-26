La Reini le cerró las puertas al amor y lanzó una picante frase contra Homero Pettinato: "¡Atrás, Satanás!"

Y explicó el motivo de su postura: “No quiero que me shippeen más con un hombre porque después los levanto a ellos y a mí no me suman en nada”.

Sin dejar margen para las dudas, La Reini insistió en que actualmente no tiene intenciones de volver a enamorarse. “Yo no quiero saber nada con ningún hombre. Nada, nada, nada”, remarcó en diálogo con este medio.

La influencer está enfocada de lleno en su nuevo desafío profesional como host digital de Popstars, un proyecto que, según reveló, ocupa gran parte de sus días.

“Estoy muy bien, enfocada en este proyecto con el que la estoy pasando bien y que también me saca todo el día. Así que muy, muy alejada de lo amoroso”, contó en exclusiva a PrimiciasYa.com.

Sin embargo, ante la posibilidad de que aparezca alguien dispuesto a conquistarla, La Reini respondió con una frase fiel a su estilo y cargada de humor.

“No puede. No, que me haga una transferencia y ahí vemos”, bromeó entre risas.

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LA PICANTE REACCIÓN DE LA REINI CUANDO LE NOMBRARON A HOMERO PETTINATO

El momento más filoso de la charla llegó cuando PrimiciasYa.com le recordó los rumores que circularon recientemente sobre una supuesta reconciliación con Homero Pettinato.

La reacción de Sofía fue inmediata y no dejó lugar a interpretaciones: “¡Atrás, Satanás! ¡Te hago el crucifijo! No quiero saber nada con ningún hombre”, disparó.

De esta manera, La Reini descartó cualquier posibilidad de reconciliación y dejó en claro que su prioridad está puesta en su presente profesional. Por ahora, el amor deberá esperar.