El video con la burla de Juan Reverdito por la separación de Juliana Díaz y Maxi Guidici

Y remarcó: "Yo no tengo dudas, sigo pensando que es el amor de mi vida, no hay nada que cambie el cariño que tengo hacia él y siento que de su parte es igual. Somos dos personas que tomamos la decisión más valiente que pudimos haber tomado".

Al ver este anuncio de la morocha, quien se metió en el tema con un polémico video en sus historias de Instagram fue otro ex GH, Juan Reverdito.

El taxista hincha de San Lorenzo se burló del anuncio de la morocha y compartió una parodia del mismo: "Lloramos un montón y nos partió el corazón y termino con esto.... Desde que nosotros estamos juntos, no somos... Pu.. madre, no se me cae una lágrima... Ay Dios lo que veo", decía Juan a pura ironía y entre risas en la grabación.

Y agregó en su posteo: "Lo que hay que ver en las redes jajaja Dios".

El triste anuncio de separación de Juliana Díaz y Maxi Guidici

"Hace poquitos días tomamos la decisión y nos costó muchísimo. La verdad es que hace dos o tres semanas venían circulando rumores de una separación, de un impasse y lo loco fue que nosotros salimos a desmentirlo con uñas y dientes porque en ese momento estábamos en un momento muy bisagra en nuestra relación", comenzó Juliana Díaz su video confirmando la separación de Maxi Guidici.

"Estábamos muy en paz, muy bien, muy felices... entonces no entendíamos muy bien el porqué del rumor. Inconscientemente los rumores nos llevaron a recapacitar un montón de cosas sobre nuestra relación y nos dimos cuenta de que estamos en un momento de nuestras vidas que es fundamental y clave para conseguir todo lo que queramos", admitió.

"Con Maxi nos hermetizamos mucho, creamos nuestra burbuja y es tanto que dejamos de sociabilizar, de hacer, de crecer y de hacer cosas de un modo individualista para nosotros mismos. Nos dimos cuenta de que estamos herméticos de nuestra relación. Había mucha dependencia emocional. Nos pusimos de acuerdo para ponerle puntos suspensivos a nuestra historia. Nos estamos empujando el uno con el otro para abajo y ninguno está pudiendo salir a flote", explicó.

"Somos conscientes y pudimos darnos cuenta a tiempo de que este es el momento más sano para que nosotros tengamos nuestros caminos, nuestro aire y nuestro espacio. Si Dios, el universo, o quién sea que sea quiere, vamos a volver a estar juntos, yo no tengo dudas. Sigo pensando que es el amor de mi vida y no hay nada que cambie el cariño que yo le tengo a él y yo creo que de su parte es igual", reflexionó Tini sobre un posible reconciliación.

Por su parte, Maxi Guidici comentó el video y dejó en claro que la separación fue en buenos términos y que aún sigue enamorado: "¡Siempre voy a estar ahí para vos! ¡Ya nadaaaaa de nada va a cambiar mi amor por vos! como sea... Te quiero en mi vida".