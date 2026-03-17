A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
ATRACCIÓN

El video en la cama de Luana Fernández y Franco Zunino que sacudió Gran Hermano

Luana Fernández y Franco Zunino tuvieron un acercamiento en una de las habitaciones que quedó registrado por las cámaras de Gran Hermano.

17 mar 2026, 09:30
El video en la cama de Luana Fernández y Franco Zunino que sacudió Gran Hermano
El video en la cama de Luana Fernández y Franco Zunino que sacudió Gran Hermano

El video en la cama de Luana Fernández y Franco Zunino que sacudió Gran Hermano

Luana Fernández se vio envuelta en un gran escándalo hace unos días en la casa de Gran Hermano Generación Dorada después del polémico careo de manera virtual de su ex novio Lucas en el derecho a réplica, una de las nuevas secciones que planteó el reality de Telefe este año.

Lo cierto es que ante la angustia que generó en la modelo este picante ida y vuelta con su ahora ex novio tras seis años de relación, Franco Zunino había decidido alejarse un poco de ella en medio de la buena onda y complicidad que había generado los primeros días de la convivencia.

Leé también

El ex de Luana de Gran Hermano mostró picantes chats y reveló detalles tremendos de su doble vida

El ex de Luana de Gran Hermano mostró picantes chats y reveló detalles tremendos de su doble vida

“Quedamos como amigos porque la verdad yo no quiero estar en el medio de esos quilombos que tampoco me corresponden. Jamás estaría en el medio de una relación por lo tanto le dije que todo bien pero que seamos amigos. Ella es re piola, buena onda pero vamos a hacer amigos y nada más", indicó el joven sobre su relación con Luana.

Y agregó: "Le dije también que no le iba a soltar la mano porque está pasando por un momento de mier.. y acá las emociones se viven a mil millones. Pero ahora al tener las cosas claras de cómo es su relación le dije que ya está, que amigos y nada más que amigos”.

Sin embargo, parece que este acuerdo entre los dos duró poco y la atracción en medio de los días de encierro en el programa pudo más. En el video que se viralizó en las redes, se puede ver a Luana acercarse a la cama de Zunino después de decidir dormir directamente en la habitación de los hombres.

Mientras Zunino permanece recostado a punto de dormir, Luana se acerca y se dicen "hasta mañana" dándose un beso durante algunos segundos. Luego, la modelo se paró y antes de volver a su cama miró fijo a la cámara, sabiendo que la romántica y fugaz escena se había visto ante la cámara.

Ese acercamiento entre los participantes generó sorpresa en los televidentes del vivo debido a este principio de acercamiento más intenso entre los dos.

Embed

El fuerte sincericidio de Luana y Zunino en Gran Hermano

Luana Fernández y Franco Zunino aprovecharon la soledad del espacio de stream en Gran Hermano Generación Dorada para sincerarse y contar qué piensa el uno del otro.

"Como persona, la verdad es que te conocí acá hace 15 días. No sé cómo se ve afuera. No sé nada de vos, quién eras. Se vive al mil, 24/7, compartiendo todos juntos", comenzó él.

Y agregó: "Te das cuenta de por qué la gente muestra ciertas cosas y oculta otras. Yo estoy jugando como soy y también lo veo en vos, pero siento que estás ocultando una parte tuya, que no te estás mostrando 100% como sos".

A lo que Luana lo elogió: "Te veo como una persona transparente. Sé que ocultás algo, mínimo, que no lo mostrás.Yo siento que sos una persona que cae bien por cómo sos. Sos genuino, no tenés vergüenza.

"Pero sí, como que cuidás internamente con quién demostrar el 100% de lo que sos realmente. Somos como parecidos. Por ahí no soy tan sociable, pero sí de joder de acá para allá", continuó.

Y ella le dijo qué primera impresión tenía de él: "Pensé que eras un gato, primero porque tenés toda la pinta. Tenés mucha actitud, impronta, más allá de que sos lindo y rubiecito. Tenés una actitud que te diferencia del resto, siento que querés estar acá y allá. Capaz porque veo un espejo en mí. Tampoco entiendo tu juego: si realmente estamos conectados o si estoy jugando completamente sola".

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Luana Fernández Gran Hermano

Lo más visto