El video en la cama de Luana Fernández y Franco Zunino que sacudió Gran Hermano

Sin embargo, parece que este acuerdo entre los dos duró poco y la atracción en medio de los días de encierro en el programa pudo más. En el video que se viralizó en las redes, se puede ver a Luana acercarse a la cama de Zunino después de decidir dormir directamente en la habitación de los hombres.

Mientras Zunino permanece recostado a punto de dormir, Luana se acerca y se dicen "hasta mañana" dándose un beso durante algunos segundos. Luego, la modelo se paró y antes de volver a su cama miró fijo a la cámara, sabiendo que la romántica y fugaz escena se había visto ante la cámara.

Ese acercamiento entre los participantes generó sorpresa en los televidentes del vivo debido a este principio de acercamiento más intenso entre los dos.

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El fuerte sincericidio de Luana y Zunino en Gran Hermano

Luana Fernández y Franco Zunino aprovecharon la soledad del espacio de stream en Gran Hermano Generación Dorada para sincerarse y contar qué piensa el uno del otro.

"Como persona, la verdad es que te conocí acá hace 15 días. No sé cómo se ve afuera. No sé nada de vos, quién eras. Se vive al mil, 24/7, compartiendo todos juntos", comenzó él.

Y agregó: "Te das cuenta de por qué la gente muestra ciertas cosas y oculta otras. Yo estoy jugando como soy y también lo veo en vos, pero siento que estás ocultando una parte tuya, que no te estás mostrando 100% como sos".

A lo que Luana lo elogió: "Te veo como una persona transparente. Sé que ocultás algo, mínimo, que no lo mostrás.Yo siento que sos una persona que cae bien por cómo sos. Sos genuino, no tenés vergüenza.

"Pero sí, como que cuidás internamente con quién demostrar el 100% de lo que sos realmente. Somos como parecidos. Por ahí no soy tan sociable, pero sí de joder de acá para allá", continuó.

Y ella le dijo qué primera impresión tenía de él: "Pensé que eras un gato, primero porque tenés toda la pinta. Tenés mucha actitud, impronta, más allá de que sos lindo y rubiecito. Tenés una actitud que te diferencia del resto, siento que querés estar acá y allá. Capaz porque veo un espejo en mí. Tampoco entiendo tu juego: si realmente estamos conectados o si estoy jugando completamente sola".