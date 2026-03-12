El fuerte sincericidio de Zunino con Luana en Gran Hermano: "Siento que estás ocultando..."

crecen las dudas por el romance entre Luana y Zunino y hablan de una estrategia

Cómo fue el cara entre Zunino y Luana en Gran Hermano

Con mate de por medio y en un clima mucho más relajado que el que se vivió en los últimos días dentro de Gran Hermano, Franco Zunino y Luana Fernández aprovecharon el stream para sincerarse y poner sobre la mesa qué piensa cada uno del otro.

"Como persona, la verdad es que te conocí acá hace 15 días. No sé cómo se ve afuera. No sé nada de vos, quién eras. Se vive al mil, 24/7, compartiendo todos juntos. Te das cuenta de por qué la gente muestra ciertas cosas y oculta otras. Yo estoy jugando como soy y también lo veo en vos, pero siento que estás ocultando una parte tuya, que no te estás mostrando 100% como sos", le dijo Franco a su compañera.

Luana, redobló la apuesta y le tiró flores: "Te veo como una persona transparente. Sé que ocultás algo, mínimo, que no lo mostrás. Yo siento que sos una persona que cae bien por cómo sos. Sos genuino, no tenés vergüenza. Pero sí, como que cuidás internamente con quién demostrar el 100% de lo que sos realmente. Somos como parecidos. Por ahí no soy tan sociable, pero sí de joder de acá para allá".

"Pensé que eras un gato, primero porque tenés toda la pinta. Tenés mucha actitud, impronta, más allá de que sos lindo y rubiecito. Tenés una actitud que te diferencia del resto. Siento que querés estar acá y allá. Capaz porque veo un espejo en mí. Tampoco entiendo tu juego: si realmente estamos conectados o si estoy jugando completamente sola", describió y siguió piropeando Fernández a Zunino.