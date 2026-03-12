El fuerte sincericidio de Zunino con Luana en Gran Hermano: "Siento que estás ocultando..."
Zunino y Luana se dijeron verdades en el stream de Gran Hermano, tras el episodio de Lucas en el “derecho a réplica”, y el shippeo que comenzó a generarse entre ellos.
12 mar 2026, 22:52
El escándalo que se generó tras el “derecho a réplica” dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no solo impactó de lleno en la relación entre Luana Fernández y su novio Lucas, sino que también terminó involucrando a Zunino, otro de los participantes de la casa.
Durante esa tensa instancia televisiva, Lucas decidió terminar su relación con Luana al enterarse de que ella le había sido infiel durante el noviazgo. La ruptura ocurrió en vivo y frente a millones de televidentes, lo que convirtió el momento en uno de los más comentados del reality.
El episodio también tuvo repercusiones dentro de la casa. Zunino, que en los últimos días se mostraba cada vez más cercano a la participante y con quien muchos seguidores ya comenzaban a “shippear”, optó por dar un paso al costado para evitar quedar en el medio de la polémica. Consciente del momento delicado que atravesaba Luana tras la ruptura, el participante decidió bajar el perfil del vínculo y mantener la relación en un plano estrictamente amistoso.
Ambos coincidieron en que lo mejor era dejar que bajara la intensidad de lo ocurrido el martes antes de volver a hablar del tema. Por eso, decidieron tomarse un tiempo para procesar todo lo que había pasado. Y así ocurrió en horas de la tarde de este 12 de marzo.
Cómo fue el cara entre Zunino y Luana en Gran Hermano
Con mate de por medio y en un clima mucho más relajado que el que se vivió en los últimos días dentro de Gran Hermano, Franco Zunino y Luana Fernández aprovecharon el stream para sincerarse y poner sobre la mesa qué piensa cada uno del otro.
"Como persona, la verdad es que te conocí acá hace 15 días. No sé cómo se ve afuera. No sé nada de vos, quién eras. Se vive al mil, 24/7, compartiendo todos juntos. Te das cuenta de por qué la gente muestra ciertas cosas y oculta otras. Yo estoy jugando como soy y también lo veo en vos, pero siento que estás ocultando una parte tuya, que no te estás mostrando 100% como sos", le dijo Franco a su compañera.
Luana, redobló la apuesta y le tiró flores: "Te veo como una persona transparente. Sé que ocultás algo, mínimo, que no lo mostrás. Yo siento que sos una persona que cae bien por cómo sos. Sos genuino, no tenés vergüenza. Pero sí, como que cuidás internamente con quién demostrar el 100% de lo que sos realmente. Somos como parecidos. Por ahí no soy tan sociable, pero sí de joder de acá para allá".
"Pensé que eras un gato, primero porque tenés toda la pinta. Tenés mucha actitud, impronta, más allá de que sos lindo y rubiecito. Tenés una actitud que te diferencia del resto. Siento que querés estar acá y allá. Capaz porque veo un espejo en mí. Tampoco entiendo tu juego: si realmente estamos conectados o si estoy jugando completamente sola", describió y siguió piropeando Fernández a Zunino.