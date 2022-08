El video de la desopilante reacción de Susana Giménez tras recibir un saludo de alguien con quien está peleada

Desde Intrusos (América TV) compartieron el desopilante momento vivido por Susana Giménez tras poner en contexto la situación, donde puede verse la cara de la diva mientras lo ve a Carlos Perciavalle referirse a ella como "La más divina, la más mona, la mejor persona y por sobre todas las cosas la mejor actriz que nos queda en el hemisferio sur. Te mando un beso grande. Te quiero mucho".

Al volver al piso, Susana preguntó: “¿Eso de Carlitos Perciavalle es nuevo? ¿Lo dijo ahora?”. Y cuando le explicaron que todos los videos habían sido grabados especialmente para el programa durante estos días, la diva argentina se sorprendió, pero también reaccionó de la mejor manera. “No lo puedo creer. Estábamos peleados, pero ahora lo voy a llamar por teléfono y me voy a amigar”, soltó la rubia escuchándose las risas de todos, tanto delante como detrás de cámara.

“Ahora que lo veo me dio mucha ternura porque lo quise mucho, fuimos muy amigos”, agregó. En tanto, a la hora de ahondar en los motivos del distanciamiento, Susana Giménez no dar detalles. Sólo se limitó a decir: “No lo puedo contar. Él se pasó de rosca y yo me calenté. ¿Por qué siempre tenés que hablar de mí para hacerte el gracioso? Y ahí me ofendí para siempre”, concluyó.

El enojo de Susana Giménez por una pregunta sobre Verónica Castro

Después de unos días en México durante el mes julio, donde fue a grabar un programa de humor para Amazon Prime, Susana Giménez pasó por Buenos Aires a comienzos de agosto, antes de regresar a Uruguay donde reside actualmente. En Ezeiza, la conductora tuvo una llamativa reacción con un cronista de Intrusos, que le preguntó por un tema referido a su amiga, Verónica Castro.

Susana Giménez Verónica Castro.jpg Susana Giménez y Verónica Castro son amigas desde hace varias décadas.

Rafa, el notero del ciclo de Flor de la V, le consultó a la diva por un video, donde aparece junto a Yolanda Andrade, la artista mexicana que asegura haberse casado en secreto, hace más de 20 años, con la estrella de las telenovelas.

"Estuviste con Yolanda, a quien se la relaciona con Verónica. ¿Hay algo más que una amistad entre ellas?", le preguntó el cronista de Intrusos. "No me preguntes por eso. Son cosas que no sé, ni puedo hablar", contestó la figura de Telefe, furiosa.

Susana Giménez Yolanda Andrade.jpg La diva Susana Giménez junto a Yolanda Andrade, la mujer que aseguró haber sido la esposa de su amiga Verónica Castro.

"Es una relación íntima entre dos personas...", añadió Rafa. "Será entre ellas. ¿Yo qué tengo que ver?", sentenció Susana, que reiteró que no tenía intenciones de meterse en el escándalo entre Verónica y Yolanda.