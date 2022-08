El video de la emocionante entrada de los perros de Silvina Escudero en su casamiento

Así, fueron Branca y Mulata las encargadas de alcanzarles las alianzas matrimoniales a Silvina Escudero y su ahora marido, Federico, ante el cálido asombro de los presentes.

escudero silvina perros.jpg Mulata y Branca fueron las encargadas de llevarle las alianzas a Silvina Escudero y Federico, en su casamiento civil.

Como no podía ser de otra manera, pasadas las primeras horas del festejo, Escudero compartió algunos de los emocionantes momentos desde sus historias virtuales. Allí pudo verse a las perritas llevando los anillos colgados del cuello. "No podía ser de otra manera... Nuestros bebés escoltando los anillos" y "Faltan Afrika y Titán pero no entraba toda la #manadaescudero", reflejo en una de las stories mientras que en otra donde se ven las alianzas y los nombres de las mascotas, aseguró "Nuestros bebés siempre presentes".

Embed

Los extraños y mimosos invitados a la boda de Silvina Escudero y Federico

En una ceremonia íntima que tuvo lugar en Tigre, este jueves Silvina Escudero dio el sí, y se casó por civil con Federico tras cinco años de relación. Los tortolitos se sellaron su amor y se vivieron momentos de mucha emoción.

Al festejo asistieron sus familiares y amigos más cercanos, pero hubo algunos invitados en particular que llamaron la atención de todos: sus mascotas Mulata y Branca, los perros de la pareja, que no solo participaron en la ceremonia sino que además fueron trasladados en camioneta hasta el lugar.

perros1.jpg

Es sabido el amor que desde muy chica Silvina siente por los animales, incluso algunos meses atrás la bailarina contó que retomó sus estudios de Veterinaria, una carrera que había abandonado años atrás por su carrera en el espectáculo.

Para el gran evento, Silvina lució un diseño de Claudia Arce. “Ella fue la que hizo mi vestido de fiesta de 15 años y ahora va a hacer el de mi civil, la tiene clarísima en todos los eventos”, manifestó días atrás al realizar su última prueba.