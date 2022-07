Silvina Escudero confirmó cuándo se casa con Federico y mostró el anillo de compromiso

"Cuando llegamos y nos ubicamos en la mesa, me dice: ‘Me voy al baño ya’. ‘Acabamos de venir de tu casa, ¿ya te vas al baño?’. Me quedo ahí, empecé a grabar para historias de Instagram y aparece Fede en escena”, añadió la bailarina en el ciclo que conduce Mariano Iúdica.

“Se siente a la mesa Federico, que estaba en Buenos Aires. ¿Qué hizo? ¿20 horas de vuelo y apareció ahí? Vino con el anillo y me hizo toda una propuesta romántica hermosa”, explicó sobre la propuesta de boda que le hizo su novio en público.

Y remarcó: “Se puso de rodillas y me hizo toda una declaración de amor con unas palabras divinas. Cuando nos abrazamos y me puso el anillo en el dedo, todo el restaurante aplaudía. Y había una pareja de rusos, andá a entenderle lo que me decían, que me muestra que nos habían grabado y habían sacado fotos del momento. Después nos lo terminaron mandando por mail”.

“Se cruzó el mundo para hacerme la propuesta. Pero él sabía lo importante que era ese viaje para mí. Y, cuando terminó todo esto y yo acepté, me dijo: ‘Me voy porque yo no quería robarte de tu amiga’. Así que me quedé dos noches con él y se volvió a Buenos Aires”, manifestó Silvina Escudero.

Cuándo se casa Silvina Escudero y por qué lleva el anillo en otro dedo

Sobre la fecha de boda elegida por ambos y en qué dedo lleva el anillo, Silvina Escudero comentó: “Nos casamos ya, el mes que viene (agosto)”, indicó.

Y aclaró: "Es espectacular el anillo. Lo tengo en este dedo porque me queda grande y lo iba a mandar a achicar y ponerlo en el anular".