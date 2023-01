El nuevo video de Moria Casán, en bikini, al natural y sin filtros, dedicado a quienes la critican

Embed

La One también mencionó a la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, que le envió un artículo del diario Le Monde, en el cual mencionaban el debate se que armó en las redes por la feroz crítica que hizo una persona sobre su cuerpo.

"Gracias Gabriela por enviarme el artículo del diario francés Le Monde... mi verdad llegó a Europa", cerró la estrella del espectáculo argentino.

Moria Casán cruzó a una mujer que la cuestionó por usar bikini en la playa: "Imbécil"

Hace unos días, Moria Casán compartió un video íntimo cocinando huevos revueltos en bikini en la cocina. Lo cierto es que en las redes, se generó una gran polémica por el comentario de una usuaria que cuestionó a la diva por mostrarse en bikini desde la playa y cuestionó su físico.

“Tápese señora, ubíquese como lo que es, una mujer mayor”, escribió la mujer, agregando emojis de asco. Este comentario tuvo gran repercusión en la red social y muchas personas la cuestionaron por su mirada hacia los cuerpos ajenos.

En este sentido, Moria Casán, de 76 años, observó esto y le contestó de manera categórica en Twitter: "Me amo tapate vos imbécil que gastas una picture en mí".

Además, sirvió para hacer una profunda reflexión sobre el tema: "Hello amores ,me llaman para bancarme porquee me muestro en bikini diminuta, agradezco a #C5N, aclaro además el tajo que se me ve arriba de mi pelvis es mi tattoo predilecto #mi cesárea y la playa es LA BRISTOL -grasa + celulitis + cesárea =libertad".

Y cerró: "El soutien es de lencería ,y el bikini un MOSCHINO autentico ,no de SENEGAL ,jasa de los 90 ,thanks por mostrarme, amé LA BRISTOL ,gente anti careta, cuando fui al mar, pise una milanesa y orgasmé #prueben".