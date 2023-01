Moria Casán cruzó a una mujer que la cuestionó por usar bikini: "Imbécil"

moria casan 3.jpg

En este sentido, Moria Casán, de 76 años, observó esto y le contestó de manera categórica en Twitter: "Me amo tapate vos imbécil que gastas una picture en mí".

Además, sirvió para hacer una profunda reflexión sobre el tema: "Hello amores ,me llaman para bancarme porquee me muestro en bikini diminuta, agradezco a #C5N, aclaro además el tajo que se me ve arriba de mi pelvis es mi tattoo predilecto #mi cesárea y la playa es LA BRISTOL -grasa + celulitis + cesárea =libertad".

Y cerró: "El soutien es de lencería ,y el bikini un MOSCHINO autentico ,no de SENEGAL ,jasa de los 90 ,thanks por mostrarme, amé LA BRISTOL ,gente anti careta, cuando fui al mar, pise una milanesa y orgasmé #prueben".

moria casan.jpg

El enojo de Moria Casán con Fátima Florez: "Es una ridícula"

Moria Casán es una de las pocas divas de la farándula argentina que no tiene inconveniente alguno en poner en su lugar a quien sea: desde sus pares, Susana Giménez o Mirtha Legrand, hasta un o una participante de Gran Hermano 2022.

Es así que a mediados de diciembre la One le puso un hasta aquí a la imitadora Fátima Florez, quien de visita en Socios del espectáculo, El Trece, promocionaba su espectáculo teatral veraniego adelantando algunas de sus creaturas.

Todo comenzó cuando Rodrigo Lussich leyó el mensaje que Moria le envió en vivo para advertir a la actriz que no la imite: "Registró su nombre con una empresa, así que hay que monetizar el uso. Dice que le vas a tener que pagar por usar su nombre. Dijo 'tendrá que dejar una limosnita'".

Claro que reacción inmediata de Fátima Florez fue reírse y responderle a cámara, disparando: "Moria, dejate de joder, andá a laburar y ganate la plata".

Al tiempo que agregó, sin tomar en serio el mensaje de la diva, "Moria es buscona y como estábamos hablando mucho de Mirtha Legrand y Susana Giménez, ella se pone celosa. (…) Le puedo cambiar una letra, y ya es Moira".

Así, Lussich leyó de manera completa la advertencia de Moria Casán a Fátima Florez: "No creo que me haga en su nuevo show. Pero siempre dice que usa mi imitación para descansar, porque ahí trabaja el público. Si me llega a hacer tendrá que dejar una limosnita".