El video retro de Pampita con las maldades que le hacían las modelos

En las imágenes se la ve a Pampita muchos años atrás desfilando con otras colegas en la pasarela y en un momento se ve como una de ellas la enfrenta cara a cara en medio del desfile, desafiante, y le dice algo al oído, y ella ni reacciona siguiendo de manera profesional con su trabajo.

En el video que subió a las redes y que luego fue replicado por Pampita desde su cuenta, Nancy da a entender que no habría sido un comentario feliz el que recibió.

“Siempre había roces en la pasarela... Pero ella, Pampita, tenía luz propia. Fue un placer compartir años de pasarela con ella, ¿Qué año dicen que fue?”, expresó en el mensaje con el material retro.

Pampita tiene muchos años de carrera en el modelaje, es sin duda una referente, y así compartió este material que muestra cómo se vivía la feroz competencia entre colegas por aquellos años.

Pampita reveló qué haría en caso de un encuentro con Natalia Oreiro en el Bailando 2023

Semanas atrás Pampita causó un gran escándalo cuando aseguró en LAM, América Tv, que existe una actriz con la cual no trabajaría. Inmediatamente todas las versiones señalaron a Natalia Oreiro, y ahora se conoció la posibilidad de ambas se crucen en el Bailando 2023, programa donde la modelo estará como jurado.

Lo cierto es que en el certamen de baile conducido por Marcelo Tinelli, uno de los ritmos históricos es el homenaje. En el mismo, las parejas tienen la posibilidad de llevar invitados y compartir la pista por una noche. Por este motivo, se supo que el participante Guido Zaffora tendría intenciones de convocar a Natalia para su coreografía.

Luego de tener esta información, Intrusos realizó una nota con la modelo y le consultaron acerca de este posible encuentro. “No se nada, yo no pregunto nada. Es mi lugar de trabajo, soy una empleada, y no tomo decisiones de ningún tipo”, aclaró en primer lugar.

“No importa quien va o quien no va. No me meto en eso”, sostuvo y profundizó: "Yo trabajo en todos lados con la mejor predisposición y no tengo problema en ningún ambiente de trabajo".

Finalmente, el cronista le preguntó si estaba arrepentida de sus dichos y Pampita aseguró: “No, ya está. Yo soy como soy y lo que sale, sale en el momento. Si yo quiero dar un nombre lo digo, no tengo prejuicio con eso y siempre fui muy auténtica. No di ningún nombre y lo que se especule no tiene que ver conmigo”.