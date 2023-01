El video de Rocío Marengo junto a Eduardo Fort en Miami: ¿reconciliados?

rocío maregno eduardo fort -storie de Felipe Fort.jpg

Es así que en las últimas horas la rubia voló a Miami para descansar unos días, donde se reencontró con su ex, Eduardo Fort y sus sobrinos.

Y no fue otro que Felipe Fort quien, desde sus Instagram Stories, deschavó el acercamiento de su tío con Marengo al grabar la previa de una cena en un coquetísimo restó de la que formó parte junto a su hermana Marta.

Y mientras al empresario se lo ve alumbrar la carta con su celular mientras elige el menú, a Rocío se la ve sonriente y visiblemente feliz por la nueva oportunidad que se estaría dando la pareja. ¿Reconciliación en puerta?

Picante cruce entre Rocío Marengo y Fernando Carrillo en El hotel de los famosos 2

Luego de conocerse la drástica decisión que tomó El Trece con El hotel de los famosos 2 a pocos días de su debut al aire, se dio un tenso cruce entre Rocío Marengo y Fernando Carrillo.

Se dio en el momento de nominarse cara a cara, cuando el actor recordó algo que dijo la modelo antes de entrar al programa sobre él y que no le gustó.

“Me sorprende la actitud del ser humano porque yo no soy así, pero bueno. En realidad mi voto iba a ser para Rocío. Antes de entrar al programa Rocío dijo en televisión que yo le dije que estaba soltero”, señaló Fernando Carrillo.

rocio marengo fernando carrillo.jpg

Y siguió: “¿Cómo va a decir eso cuando estoy casado con una mujer hermosa que es una genia, la madre de mi hijo y es lo más bello que me ha pasado? Ella, tal vez para ganar cámara…”.

“¡Ah, porque la re necesito!”, exclamó Rocío Marengo. Y él comentó: “Si no fuera porque me tengo que salvar, te votaría a ti porque me parece de entrada una mala persona”.

“La voy a votar a Érica porque necesito salvarme, pero si me voy a quedar en el hotel, cambia mi actitud ante todos”, cerró el actor.