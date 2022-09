El video de Rolo Sartorio tras ser operado de urgencia

Embed

Lo cierto es que en la noche de viernes, desde su cuenta de Instagram, Rolo Sartorio compartió un video sobre cómo quedó su mano tras la operación de urgencia.

El cantante se mostró con un yeso en su mano izquierda y sentado sobre la camilla de la clínica mostrando que está bien y ahora por encarar el proceso de reposo y rehabilitación de los movimientos de su mano.

En el video, Rolo se toma la cabeza en claro gesto de lamentar lo que le sucedió.

rolo sartorio.jpg

Rolo Sartorio sufrió un hecho de inseguridad

El cantante de La Beriso, Rolo Sartorio, fue víctima de un hecho de inseguridad. Todo ocurrió en la esquina de Avenida Mitre y 12 de octubre, partido de Avellaneda. Al artista le sustrajeron una mochila con dinero en efectivo que había retirado minutos antes de una entidad bancaria.

Voceros policiales informaron a la agencia de noticias Télam que, según la denuncia presentada por el líder de La Beriso en la comisaría 1ra. de Avellaneda, los motochorros le quitaron un bolso en cuyo interior llevaba una gran cantidad de dinero en efectivo, que había retirado previamente de una sucursal bancaria.

"Fui a retirar los sueldos de los 25 que somos. Cuando estaciono la camioneta, ni los vi, me cruzan. Después me enteré que eran dos motos que me venían siguiendo y esperándome. Nadie sabía que iba al banco. Fue organizado, vinieron a buscar la mochila y se la llevaron", indicó el vocalista luego del hecho.