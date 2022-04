Rolo Sartorio, cantante de La Beriso, habló tras el robo: "Suena a entrega"

rolo beriso 2.jpg

Qué dijo Rolo Sartorio del robo

El cantante del grupo de rock La Beriso, Rolo Sartorio, habló el viernes con Buenos días América y explicó cómo fue el asalto que sufrió por parte de motochorros.

"Fui a retirar los sueldos de los 25 que somos. Cuando estaciono la camioneta, ni los vi, me cruzan. Después me enteré que eran dos motos que me venían siguiendo y esperándome. Nadie sabía que iba al banco. Fue organizado, vinieron a buscar la mochila y se la llevaron", indicó el vocalista.

Y sobre el momento del asalto precisó: "Estaba lleno de gente, es una de las esquinas más transitadas en Avellaneda. Suena a entrega".

"Fue un operativo, tardaron segundos en cruzar Mitre, me dejaron estacionar la camioneta y ahí me bloquearon. Hace 49 años que vivo acá, vi muchos robos, nunca pensé que me iba a pasar", agregó Rolo Sartorio.

Y cerró: "Era la primera vez que iba al banco porque no podía ir el que va siempre, fui solo. Ni estaban armados, eran motos muy importantes".