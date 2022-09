Preocupación por la salud de Rolo Sartorio de La Beriso tras un terrible accidente

Desde las redes sociales de La Beriso aún no emitieron un comunicado oficial sobre la salud de Sartorio, que continuará en observación clínica en el hospital Británico.

La reconocida banda de rock viene de presentarse en de Santa Fe y Corrientes. Además, tiene por delante uno de los shows más esperados del 2022, que darán en el Mario Alberto Kempes, el próximo 13 de noviembre.

Rolo Sartorio sufrió un hecho de inseguridad

El cantante de La Beriso, Rolo Sartorio, fue víctima de un hecho de inseguridad. Todo ocurrió en la esquina de Avenida Mitre y 12 de octubre, partido de Avellaneda. Al artista le sustrajeron una mochila con dinero en efectivo que había retirado minutos antes de una entidad bancaria.

Voceros policiales informaron a la agencia de noticias Télam que, según la denuncia presentada por el líder de La Beriso en la comisaría 1ra. de Avellaneda, los motochorros le quitaron un bolso en cuyo interior llevaba una gran cantidad de dinero en efectivo, que había retirado previamente de una sucursal bancaria.

"Fui a retirar los sueldos de los 25 que somos. Cuando estaciono la camioneta, ni los vi, me cruzan. Después me enteré que eran dos motos que me venían siguiendo y esperándome. Nadie sabía que iba al banco. Fue organizado, vinieron a buscar la mochila y se la llevaron", indicó el vocalista luego del hecho.