El video de Tamara Báez con suero que preocupó a todos: "Qué mal me siento"

En tanto, pasadas dos horas posteó un video donde puede verse su mano derecha con una vía intravenosa junto a la frase "Auch mi manita", en señal de molestia y dolor, al tiempo que también se aprecia una zapatilla blanca a su lado de alguien que la acompañó a la guardia médica.

Y si bien nunca especificó exactamente qué le pasaba, tras el video compartió por la misma vía una reflexión que alarmó todavía más a su fandom: “Se nos olvida que la vida es un ratito, que las personas no son eternas y que las oportunidades se acaban. Digan, hagan y quieran todo lo que puedan hoy, porque mañana tal vez ya no se pueda".

Tamara Báez subió una foto internada, preocupó a todos, y luego la borró: "Me dejaron sola"

Fue en agosto del año pasado cuando Tamara Báez compartió un fuerte posteo en las redes sociales y despertando los primeros rumores de crisis con L-Gante.

“Vómitos, fiebre y se despertó Jami”, fue la primera publicación que subió Tamara a Instagram Stories, dejando en claro lo mal que se sentía y junto a una foto en la que se la ve con los ojos cerrados, agarrándose la cabeza y con su hija a su lado.

Luego, Estefi Berardi advirtió que Báez también difundió una imagen, que luego borró, y que confirmaría la separación del cantante.

“Todo vuelve. A mí me dejaron sola y esto no me lo olvido más. Gracias a Dios, ahora Jami está con mi mamá”, escribió en la foto donde se aprecia su brazo con suero. “Re desilusionada”, cerró, tal como lo mostró la panelista de LAM.