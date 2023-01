La palabra de Tamara Báez sobre su reconciliación con L-Gante

Así, pasados los festejos Tamara Báez se hizo eco de algunas postales desde sus historias de Instagram, donde los ve disfrutando de las primeras horas de este 2023 junto a L-Gante, sonrientes, distendidos y muy cerquita uno del otro.

lgante y tamara baez juntos año nuevo.jpg

En tanto, luego compartió el sugestivo comentario de una seguidora: "Si Tami Báez se amigó con el ex, por qué yo no...". Pero al posteo le sumó un comentario que despierta nuevos rumores de reconciliación, porque Báez no dudó en responder "¡Claro!", con buena onda y mostrándose sentados juntos compartiendo la misma silla.

lgante y tamara báez juntos año nuevo - reconciliación.jpg

Las fotos de L-Gante y Tamara Báez juntos en Navidad: ¿Buena onda o reconciliación en puerta?

Puede que sea la emoción que generan estas fechas tan importantes, pero la buena onda entre Tamara Báez y L-Gante es cada vez más notable, tanto que incluso decidieron pasar Navidad juntos, y así lo mostraron en sus redes sociales.

Después de estrenar un tema musical juntos, L-Gante pasó las fiestas en la nueva casa de su ex, Tamara, y juntos disfrutaron de la niña que tienen juntos, Jamaica, con una decoración espectacular y regalos especiales para la ocasión.

tamara baez l gante NAVIDAD.jpg

“La Mafilia” escribió el cantante en uno de sus posteos, en el que los tres posaron en familia, mostrando además el exclusivo regalo que recibió la pequeña: un auto eléctrico infantil de color blanco y negro.

Tamara mostró también en sus redes toda la decoración del festejo, con un exclusivo pelotero en colores blanco rosa y dorado para los pequeños de la familia, y detalles especiales en la mesa navideña.

Tamara subió además un video en el que se ve a L-Gante con la niña, mientras los tres disfrutan de un hermoso momento familiar.