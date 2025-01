Elba Marcovecchio y su mensaje más desgarrador a un mes de la muerte de Jorge Lanata

“Recién un mes y parece una eternidad... Te extraño tanto. Qué difícil hoy”, escribió la abogada junto a un collage de distintas fotos familiares todos juntos y el emoji de un corazón roto.

La letrada acompañó su dura publicación desde sus historias con la emotiva canción Ain't No Sunshine de Eva Cassidy.

Sin duda es una fecha muy especial y triste para Elba quien estuvo en todo momento acompañando a Lanata en su larga internación y que tenía fe en que pueda salir adelante.

Elba Marcovecchio rompió el silencio y habló de su relación con las hijas de Jorge Lanata: "Me dolió..."

A dos semanas de la muerte de Jorge Lanata, Elba Marcovecchio tuvo este martes un mano a mano con el conductor Ángel de Brito en LAM, América TV, y habló de la feroz interna con las hijas del periodista.

En medio de la extensa entrevista, De Brito le preguntó por la relación con las hijas del comunicador, Bárbara y Lola. “No se había hecho público. La interna estuvo siempre. Yo un día le dije a Jorge que no entendía qué había hecho, porque si había hecho algo podía repararlo, podía tener una charla. Digo, yo no le saqué el novio a nadie”, le respondió la abogada.

Y agregó: "Ahí Jorge me muestra un mail en donde este mismo problema pasaba en su relación anterior, entre Kiwita (madre de Lola) y Bárbara (hija mayor). Lo que él me quería decir era que no era conmigo".

"Me acostumbré a la situación.Los desprecios eran muy marcados....", aseguró y después remarcó: "A mí me dolió mucho, también lo respeté, que Bárbara ni quisiera conociera a mis hijos. Los cruzó una o dos veces para una comida el Día del Padre que Jorge se impuso. Jorge quería que comieran los cuatro".

Luego, Elba recordó el buen vínculo que tenían sus hijos con Lanata. Ahí, Ángel quiso saber: "¿Y vos por qué no te pudiste ganar a ellas (las hijas)? ¿Por qué te odian?".

“En el caso de Bárbara, es una mujer, tiene 35 años…y con Lola, a Lola la amaba. Para mí fue una gran decepción que la subieran a esta cuestión.De hecho, no creo que en su corazón esté lo que hizo. Me resisto", le contestó.

"Lo que pasó fue atroz", siguió. "¿Qué fue lo que más te dolió?", le preguntó Ángel. "Sacar de contexto los videos para dañar, nada más que para dañar, porque no tiene ningún significado en la Justicia”, expresó.