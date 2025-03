Beto Casella habló del feroz cruce con Eliana Guercio por Edith Hermida y reveló su firme decisión

"Recién hoy me enteré que Eliana pensaba que la íbamos a tener de panelista en Bendita y no la pensábamos contratar como panelista", explicó el conductor.

Embed

Y argumentó: "Si Eliana no está en La 100 y no está en Bendita es porque ni Del Moro (Santiago) la quiere contratar ni yo la quiero contratar, pero no porque la consideremos menos que nadie ni porque la consideremos mala compañera".

"No está en los planes y no debe estar en los planes de Del Moro tampoco porque sino Santiago la llama... Por algo no está", continuó picante el animador.

Beto Casella dejó en claro por qué salió a bancar públicamente a Edith Hermida en este tema: "Cuando le dicen a un compañero mío 'mala leche' yo siento que tengo que participar".

"Han pasado 70 personas por el panel de Bendita y se quejaron dos con argumentos muy débiles", lanzó el conductor, quien dejó en claro que no tendría inconvenientes en que Eliana Guercio vaya a su programa: "Está invitada cuando quiera a Bendita", concluyó.

beto casella.jpg

Terrible cruce al aire entre Eliana Guercio y Beto Casella por las internas con Edith Hermida

Eliana Guercio y Beto Casella se cruzaron muy fuerte al aire este miércoles en el programa A la Barbarossa, Telefe, por Edith Hermida.

El conductor de Bendita, El Nueve, salió al aire en el móvil de ciclo que conduce Georgina Barbarossa y al tirar un palito conta Guercio se desató un feroz ida y vuelta.

"Habiendo laburado 18 años con ella, la conozco bien (por Edith Hermida). Las que se fueron últimamente mal o tuvieron algo que decir son Eliana Guercio, que no sabemos cómo está en los medios, no importa eso...", comenzó picante Beto Casella.

"¿Querés que me levante y me vaya así te pones contento Beto?", retrucó al instante la panelista. "La verdad era una pavada. Yo sé lo que pasó y lo expliqué", afirmó el conductor sobre la pelea entre Guercio y Hermida cuando trabajaron en radio.

"Estás contando la historia que te contó Edith Hermida y nada tiene que ver con la realidad: Se metió al pedo en una charla que nada tenía que ver por desubicada", cuestionó Guercio sobre Edith.

"Tampoco tenés años de radio Eliana", le dijo él. "Yo sí soy respetuosa y no lo voy a contar porque es algo que ocurrió en off", explicó Eliana.

"No te hagas la misteriosa", la desafió el conductor. "Yo creo que vos estás enojado conmigo y no sé por qué. Yo a Bendita fui de copada y de onda. Yo la pasé genial en el programa. Lo único una persona cuando me presentaste, que fue Edith, dijo: bueno, aporta belleza", le aclaró ella.

"No perdiste el trabajo porque no te íbamos a convocar, estabas como invitada", le dijo Beto Casella sobre aquella participación que tuvo ella en Bendita. "Si hablas con Diego Toni hablas al pedo porque me va a consultar", añadió picante.

"No hablo al pedo, me llamaron mil veces de tu programa", retrucó ella ante el intento de Georgina Barbarossa de poner paños fríos en la conversación.