Eliana Guercio terminó en el piso tras intentar hacer una pirueta y pasó un papelón en Bake Off Famosos

"Hace 30 años que no la hago, pero yo hoy la voy a volver hacer", les dijo a sus compañeros en medio de un desafío. "No la hagas", le comentó uno de sus compañeros. "No, se va a romper algo. Eliana, no hagas nada te vas a romper las piernas", expresó Callejero Fino.

Guercio, entonces, se ubicó en un pasillo y trató de hacer la pirueta, pero se resbaló y terminó en el piso. "¿Estás loca?", le dijo Cami Homs cuando se acercó a ayudarla a levantarse

"Planchada en el piso, dale. No puedo volver a Lanús, qué van a decir en el barrio. De la mejor medialuna a la peor", sostuvo la participante decepcionada de su performance.

Embed

La furia de Damián Betular contra los participantes de Bake Off Famosos: "Es como hablar con una pared"

En Bake Off Famosos (Telefe), el jurado Damián Betular estalló de furia contra los participantes en medio de una prueba: "¿Pero no escuchan? En serio, ¡es como hablar con una pared".

En uno de los desafíos, los famosos tuvieron que preparar unos minibudines para acompañar el mate. Ahí, el reconocido pastelero comenzó a recorres las estaciones donde cocinan los participantes y su primer encontronazo lo tuvo con Vero Lozano.

Betular probó la mezcla y no quedó convencido. “No te gusta tanto, ¿qué le pondrías?”, le consultó la conductora de Cortá por Lozano. “¿Pero Esto queda chorreado? ¿Y para qué lo vas a calentar? Lo veo medio flojardo para bañar. Estudialo, tenés tiempo”, le sugirió un poco cortante.

Luego, pasó por la cocina de Damián de Santo. "¿Tus budines?", le preguntó Betular al actor. “Los acabo de sacar recién del horno, señor”, le contestó de Santo.

"¿Pero los pusiste en el abatidor?", le preguntó sacado el jurado al participante. "Sí, porque...", dijo el actor y Betular lo interrumpió enojadísimo: “Nooo, chicos, en el abatidor no. ¿Pero no escuchan? En serio, ¡es como hablar con una pared!”.

"Pongan una rejilla a descansar. ¿Tienen un abatidor en su casa? ¿De qué estamos hablando, chicos? Porque el que los como soy yo", lanzó molesto.