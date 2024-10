Andrea del Boca rompió en llanto al convertirse en la sexta eliminada de Bake Off Famosos

Luego, todos los participantes debieron hacer, en otra actividad, dos preparaciones para acompañar el mate. La actriz eligió cocinar unos alfajores de coco y dulce de leche, junto con unas pepas de cacao.

Como ella y De Santo no tuvieron un buen desempeño en ese desafío, el jurado decidió que uno de los dos quedara afuera de la competencia y fue entonces Andrea quien se convirtió en la sexta eliminada.

"Me la esperaba", admitió la actriz entre lágrimas. "Gracias... Ahora van a saber por qué me dicen 'la llorona'... Soy sensible... No me infarté muchas veces porque lloro y descargo a través de las lágrimas. Gracias a mis compañeros que son los mejores, gracias al equipo técnico y de producción, gracias Wanda (Nara) por tu cariño, afecto y contención, gracias a Telefe... fue volver a casa", expresó.

Los hijos de Wanda Nara visitaron Bake Off Famosos y Vero Lozano hizo un insólito pedido

Este martes, en Bake Off Famosos (Telefe), los hijos de la conductora Wanda Nara visitaron el reality de pastelería justo antes de que los participante comenzaran la prueba técnica, que consistía en hacer una torta damero multicolor, y Vero Lozano hizo un insólito pedido.

"Quiero compartir con ustedes lo más lindo que tengo en mi vida que son ellos. Les quiero dar la bienvenida a Isabella, Francesca, Valentino, Benedicto y Constantino", anunció la cantante de Bad Bitch.

Y agregó: "Hoy tienen un prueba muy difícil, tienen que hacer una torta de colores. Y bueno, yo los traje para que los ayuden". "No sé nada", aseguró Constantino al escuchar a su mamá.

Instantes después, Vero Lozano pidió divertida la ayuda de uno jurada: "Que vengan los hijos de Maru Botana, chicos". Todos sus compañeros estallaron de la risa y la psicóloga siguió: "Claro, mi amor. Y sí, papi".