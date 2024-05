Ángela Torres habló de su relación con Rusherking e hizo una fuerte revelación: "Tengo ganas de..."

“Principalmente esta cosa de que cuando me preguntan por él me intimida un poco, me intimida la situación. Después es todo lo mismo y lo llevo con mucha tranquilidad", sostuvo la cantante, que además confesó que todavía no se dio encuentro entre Rusher y su mamá, Gloria Carrá.

Angela Torres Rusherking.jpg

Por otro lado, avanzado con la entrevista habló de la posibilidad de casarse y tener hijos en algún momento. “Soy más Susanita de lo que me gustaría admitir", comenzó diciendo entre risas.

Y luego reveló: "Tengo ganas de tener una familia, pero el otro día igual lo hablaba y decía que fiaca. Al principio re lindo, tenés el bebé pero después todo lo que hay que atravesar…Me gustaría casarme, ser madre, la celebración del amor”.

El picante reclamo de Gloria Carrá a su hija Ángela Torres por su romance con Rusherking

Fue a fines del año pasado cuando comenzaron a sonar fuertemente las versiones de romance entre Ángela Torres y Rusherking. Y si bien en un principio los chicos evitaron referirse a su relación, el tiempo pasó y en el mes de febrero ellos mismos lo confirmaron al mostrarse juntos públicamente.

Así las cosas, a casi medio año de relación sentimental entre los jóvenes cantantes, recientemente Gloria Carrá -mamá de Ángela- reveló detalles del noviazgo y aprovechó para hacer hacerle un pícaro reclamo a su hija y a su actual yerno.

Consultada en A la Barbarossa por el romance, la actriz respondió espontánea desde el streaming de Telefe que todavía no fueron a comer a su casa, por lo todavía no tuvo la oportunidad de charlar en profundidad con el actual novio de su hija.

Ángela Torres y Rusherking 2.jpg

“¿Qué tal Rusherking?”, preguntó Pía Shaw, a lo que la actriz disparó sin filtro: “La verdad es que estoy esperando a que vengan a casa a comer para conocerlo un poquito más”.

"Ellos están divinos. Pero Ángela está trabajando. Está ensayando para hacer Rent y trabaja todos los días. Y él también tiene sus cosas. Está grabando un disco. Pero ya quedamos que van a venir un domingo a casa a merendar o a cenar, lo que sea. Lo quiero conocer más. Lo vi un par de veces”, detalló Gloria y bromeó picante: “Quiero preguntarle cuáles son sus intenciones”.

En tanto, luego de que Lío Pecoraro sugiriese que ese día cocinará ella, Carrá no solamente asintió sino que además arriesgó el posible menú. "Seguro Ángela me pide polenta”, concluyó sonriente.