Emanuel Ortega y la emoción por el tema especial que compuso para Julieta Prandi

“A ella y la persona que maneja la editorial se les ocurrió que el libro vaya de la mano con una canción, una especie de dama de compañía del libro. A mí me pareció algo muy extraño, yo al menos nunca había escuchado algo así”, indicó Emanuel Ortega sobre cómo surgió la idea, la cual plasmó de manera veloz.

Embed

Y agregó: “No entendía muy bien qué me estaban pidiendo. Me dijeron vos escribí una canción con esta temática, yo obviamente estaba bastante empapado en el tema”.

Sobre la canción en particular, el artista reconoció: “No fue fácil porque cuando te piden algo que te toca de alguna manera, directa o indirectamente, hay mucho en juego. Se mueven muchas cosas adentro de uno”.

Emanuel reconoció que le gustaría volver a actuar y además confesó que se le hizo difícil continuar con la lectura del ejemplar de Prandi: “Por ahora no lo pude retomar porque uno no puede abstraerse del contenido y a mí me llega muy de cerca todo”.

En cuanto a sus comienzos artísticos, el artista comentó: “Había poca conciencia de cómo impactaba todo en un adolescente", y consideró sobre la fama: "la exposición tiene un costado cruel".

emanuel ortega 1.jpg

El mal momento de Julieta Prandi en medio del juicio contra su ex: tuvo que pedir licencia psiquiátrica

La modelo y conductora Julieta Prandi se encuentra transitando una difícil situación en medio del juicio contra su ex marido, Claudio Contardi, y tuvo que pedir licencia psiquiátrica por un cuadro de ansiedad y estrés.

Todo se supo esta mañana cuando Julieta se ausentó a su programa de radio Sarasa, La 100, junto a Mariano Peluffo, por este motivo. Horas después, Teleshow tuvo acceso al documento medico que detalla el estado de su salud mental.

“Presenta signo-sintomatología compatible con un trastorno de ansiedad generalizada y una reacción a estrés agudo. Además de constatarse una recaída de su cuadro de base", explica el escrito firmado por el médico psiquiatra.

Y concluye: "Como consecuencia de la citado precedentemente se instaura lenta titulación en ascenso de su plan psicofarmacológico habitual y se dan pautas de alarma y se mantiene conducta expectante. Se determinó que el reposo laboral sea comprendido por el término de 96 horas".