Emiliano Boscatto sobre Gran Hermano: "Jorge Rial triunfó y fracasó como conductor, y el éxito del programa se debe a..."

"Para mí Gran Hermano significó sin dudas un antes y un después en mi vida. Tenía mucho miedo de entrar a un Gran Hermano que fuera un fracaso y que no lo viera nadie, como pasó con algunas ediciones. Pero realmente el nuestro tuvo un casting fenomenal que creo que es el gran secreto. El programa funciona bien o mal por muchos factores. Jorge Rial triunfó y fracasó como conductor, y el éxito de un Gran Hermano depende de sus participantes y no de quiénes lo presenten. Lo mismo podría pasar con este que arranca el lunes", señaló Boscatto, que hoy vive en España y es actor de películas para adultos.

Luego indicó: "Me da mucha pena que nos dieran tan poca proyección a los chicos que salimos en Gran Hermano. Telefe le abrió la puerta mucho más a todos los participantes del Bailando que a sus propios productos de Gran Hermano. Ahora vuelve con Santiago del Moro que me cae genial, creo que dieron en la tecla. Pero vuelvo a decir que depende mucho del casting. Con mis ex compañeros lo primero que dijimos fue '¿funcionará este Gran Hermano?' Yo les dije que es un año difícil hay Mundial, llega Navidad, fin de año y luego vacaciones de verano. Deberían dar el pelotazo este primer mes para enganchar a la gente, sino dudo que funcione".

Por último Emiliano comentó de manera picante: "En lo que seguro nunca podrán superar es el la elección del chico gay de cada edición, ahí si que me llevó el primer puesto. Gaston Treseguet (buen jugador pero mala persona) Sebastián Pollastro y algunos otros más que no recuerdo, no me llegan ni a los talones".

Gran Hermano 2022: conocé todos los detalles del regreso del reality con Santiago del Moro

Desde el próximo lunes 17 de octubre llega a Telefe y a Pluto TV una nueva edición del reality más exitoso de la historia: Gran Hermano 2022, con la conducción de Santiago del Moro.

Luego de diez años, Telefe reabre las puertas de la casa más famosa con grandes novedades y un despliegue de producción espectacular. El reality número uno del mundo regresa en una nueva era y en una nueva casa que va a sorprender a todos.

Será la más impresionante que haya recibido a sus huéspedes en Argentina. Todo sucederá en más de 2200 m2, un extenso jardín con pileta y sauna.

Además, para no perderse ningún detalle de lo que ocurra en la casa, todo será registrado por 65 cámaras y 87 micrófonos. Esta nueva edición de Gran Hermano 2022 contará con un equipo de analistas conformado por Laura Ubfal, Gastón Trezeguet, Sol Pérez, Nati Jota y Ceferino Reato que aportarán, junto a Santiago del Moro, su mirada e interpretación de cada etapa del Juego y las estrategias que vayan mostrando cada uno de ellos. Los martes y jueves podrán verse las pruebas de la casa junto a los analistas desde afuera.

Además, los participantes de Gran Hermano 2022 se nominarán entre sí el día miércoles. El público definirá el destino de los nominados y uno de ellos quedará eliminado los domingos. El participante que deje la casa, tendrá una charla íntima con Santiago del Moro en la noche del lunes.

Los viernes estará la fiesta de GH y los sábados se emitirá “La noche de los ex”, con la conducción de Roberto Funes Ugarte. Una edición especial con el aporte y toda la experiencia de los exparticipantes más destacados de las ediciones anteriores: Ximena Capristo, Gustavo Conti, Diego Leonardi, Nadia Epstein y Cristian U.

El ganador del reality será acreedor de una cifra récord en la historia de Gran Hermano, un premio de 15 millones de pesos.