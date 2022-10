Emily Lucius explicó el motivo por el que se terminó la relación con Martín Salwe

“¿Terminaron para siempre?”, insistió Basassi y Lucius fue contundente: “El amor es tan lindo que hay que disfrutarlo. Cuando uno empieza a sufrir, ya está”.

“Bueno, ¿le mandamos un beso?”, sumó el presentador y la hermana de Belu dijo: “A todos les mandamos un beso”, evitando mencionar a su ex.

Vale recordar que todo se terminó cuando Lucius le pidió a Salwe que no se sume a la obra Sex de José María Muscari, según trascendió. A la influencer no le gustó el papel que le tocó a su novio, pero él no quiso saber nada con eso, y tras el planteo la habría dejado por mensaje.

Desde Socios del espectáculo, El Trece, confirmaron la separación de Emily Lucius y Martín Salwe, que se habían puesto de novios al coincidir en el reality El Hotel de los Famosos.

“Tiene que ver con un hecho laboral, que una parte no avala. A ella no le gusta que él haya aceptado un trabajo y parece que se asesoró, vio qué le esperaba y no pudo soportarlo”, explicó Rodrigo Lussich.

“Muy tóxico lo que hizo esta mujer”, indicó Luli Fernández que explicó: “Ella fue a sentarse solita a ver lo que iba a hacer él en el ámbito laboral y le dijo ‘bajo ningún punto de vista vos vas a hacer esto’. Fue a chequear sola y sin amigas”.

Emily fue a ver el papel que iba a tener el locutor en Sex, la obra de teatro de José María Muscari. A la hermana de Belu no le gustó nada la propuesta y le pidió que no participe, pero Slawe no le pareció correcta la negativa de su novia y decidió seguir con sus planes y terminar el vínculo.

“Todo terminó por celular. Él quiso juntarse a hablar con Emily, pero ella se re enojó por el tono de la obra y le dijo que se sentía mal y que prefería terminar todo telefónicamente”, agregó Fernández.