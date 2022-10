Emily Lucius reveló el problema de salud que nunca olvidó

"Contanos algo que no sepamos de vos", le consultó un seguidor a través de sus stories de Instagram. Y ahí la joven comentó: "En 2016, dejé las pastillas anticonceptivas por cuestiones de salud. Me estaban haciendo mal. Se me dormían las piernas".

"Empecé a tener muchos calambres y mucho dolor de cabeza. Al mes, me broté absolutamente toda. Recomiendo siempre hacerse chequeos", reveló Emily Lucius con una foto de aquel entonces con su pecho todo brotado.

emily lucius.jpg

Emily Lucius enfrentó los rumores de separación de Martín Salwe

En diálogo con PrimiciasYa, Martín Salwe negó la información que dieron en el ciclo Socios del espectáculo de una separación de Emily Lucius.

"No estamos separados. Ella se va de viaje con la familia. La verdad no sé de dónde sale esa info y no sé que más decir", señaló el locutor ante la consulta de este portal.

Este medio también fue por la palabra de Emily Lucius quien aseguró en la misma línea de Martín: "Cada día nuevo estamos mejor y estás noticias nos fortalece aún más".