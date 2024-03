Emma hizo un insólito planteo en Gran Hermano y Manzana se le plantó de forma inesperada

Por supuesto esto generó una fuerte discusión con sus compañeros y fue Catalina Gorostidi quien mantuvo un contundente cruce con su compañero. Así las cosas, tratando de calmar las aguas, Manzana frenó la pelea e invitó a Ema a retirarse al jardín.

Una vez que este se alejó, lanzó un comentario totalmente inesperado para el resto de la casa y declaró: "Ya está, el miércoles ya sabemos que hacer".

Inmediatamente todos los presentes lo aplaudieron y entre risas se mostraron de acuerdo con la decisión de ir por Emma Vich en la gala de nominación.

Manzana se cansó de Bautista y apuntó contra él en Gran Hermano: "Son los peores"

En la primera etapa de Gran Hermano (Telefe) Manzana se caracterizó por mantener un perfil bajo dentro de la casa. Sin embargo, en los últimos días comenzó a jugar más que nunca y empezó a generar campaña contra algunos participantes.

El oriundo de Tucumán demostró haber formado una sólida alianza con Virginia y Darío e incluso rompió la tregua de los originales al darle votos a Bautista a la hora de la nominación.

De igual forma, la cosa no terminó ahí. Y es que parece que Manzana tiene todas las intenciones ver al uruguayo fuera de la casa y lo dejó en evidencia con sus fuertes declaraciones en medio de una charla con Darío.

Mientras ambos conversaban en el jardín, el líder de la semana se acercó y Federico le hizo un comentario que no logró comprender. Ante la duda de Bautista, su compañero decidió no repetir su frase y el novio de Denise se alejó diciendo "no entiendo un choto, man".

Una vez que estuvo lo suficientemente lejos, Manzana explicó: "Saluda bien, sin hacerte el divino". "El culiado este como no me manda a mí a placa, a ver si se anima, es más cagón. Quiere quedar bien con Dios y con el Diablo, esos son los peores, y este es uno de esos", le comentó a Darío.