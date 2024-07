Susana Roccasalvo le confesó a Bautista cuál fue su incontenible reacción en la final de Gran Hermano: "Disculpame"

"Bauti está para una serie. Miren lo que es, un divino. Lo van a llamar...", dijo el estilista cordobés a puro elogio con su ex compañero de la casa más famosa.

Embed

A lo que Susana Roccasalvo contó a pura sinceridad y sin guardase nada: "Chicos, tenemos que cerrar el programa. Bautista, me encantó haberte tenido, felicitaciones. Yo pensé que vos ganabas... (le dijo a Emma)".

Y agregó al instante ante la cara de sorpresa de Bauti: "Vos disculpame. No voy a decir lo que hice en casa cuando lo sacaron pero bueno, es amor".

"¡Contame! ¿Qué hiciste?", le preguntó el uruguayo. Y la conductora comentó cuál fue su incontenible reacción al conocer la decisión del público: "Tiré todo a la mier...".

bautista mascia.jpg

Denisse González contó por qué no está enamorada de Bautista Mascia de Gran Hermano 2023

Denisse González habló a fondo de sus sentimientos hacia Bautista Mascia de Gran Hermano 2023 después de la unión que se generó en el reality y que continúa afuera.

En el stream que conduce Gastón Trezeguet en República Z, la ex participante del reality habló a fondo de lo que siente por el uruguayo y reconoció que ya pasó la etapa de enamoramiento, yendo un paso más adelante.

"¿Alguna vez estuviste así de enamorada, como estás de Bauti?", le preguntó el panelista del Debate. Y ahí Denisse contestó sin vueltas y muy sincera sobre lo que siente por él.

"Sí, sí, he estado enamorada cuando era más chica, pero ahora yo no sé si es tanto el enamoramiento, sino que para mí es… Ay, me ponés entre la espada y la pared, Gastón... Es amor, directamente", se sinceró Denisse González.

Y diferenció: "El enamoramiento es en los primeros meses donde estás re cegado, no ves nada. Después está el amor, que es te amo con tus defectos. Yo estoy en esa, lo conozco y lo acepto como es".

"Lo admiro como ser humano y que siempre está feliz, nunca se la agarra con el otro cuando está mal", finalizó Denisse enganchadísima del uruguayo y ganador de Gran Hermano.