La inesperada reacción de Emmanuel Vich tras recibir un grito del exterior en Gran Hermano

Así las cosas, durante la madrugada de este jueves y luego de la eliminación de dos de los visitantes del juego, mientras el peluquero charlaba con su amiga en el patio, alguien se acercó y sin más gritó: "Emmanuel sos el próximo. Emmanuel, falluto".

Emmanuel Vich con la Gata Noelia - captura transmisión GH2023.jpg

Claro que la inmediata reacción tanto de Emma como de Noelia fue de absoluta sorpresa. Y si bien la cuartetera no llegó a comprender claramente el mensaje, Vich intentó hacerse el desentendido y restarle importancia, para no mostrar al afuera su angustia por la clara posibilidad de ser uno de los próximos eliminados.

Asimismo vale aclarar que a pesar de haber mantenido fuertes discusiones con varios integrantes de la casa a los largo de estos cinco meses, la realidad es que Emma Vich ha logrado sortear las más de 10 placas negativas en las que quedó al borde de la expulsión. ¿Logrará llegar a la final?

Gran Hermano: el contundente consejo de Martín a Emmanuel después de que Furia le hiciera la cruz

Dos domingos atrás, en plena gala de eliminación de Gran Hermano (Telefe), Juliana 'Furia' Scaglione se puso en contra de Emmanuel Vich y desde ese entonces los ahora exaliados no se hablan.

Incómodo y angustiado por el distanciamiento de Furia, el peluquero decidió abrirse y hablar con Martín Ku sobre lo sucedido. “Estoy pensando en que no sé qué le pasó conmigo porque no me habla, no me dice nada", le contó el cordobés al Chino.

emmanuel, furia, martín_GH.jpeg

"Yo le quiero dar su tiempo y espacio. No me dice algo puntualmente”, agregó el participante. “Pensá que está jugando. No te quedes maquinando, no es así", le respondió el jugador más racional dentro del reality.

"Ella juega por estrategia y sabes cómo es. Mantente lo más fuerte posible”, le surigió Martín. Inmediatamente, Emmanuel aseguró: “Sí, no me quedo pensando, pero la re quiero y no me gusta”.