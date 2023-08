Empeoró la salud de Gabriela Trenchi, otra víctima de Lotocki: fue internada en el mismo hospital que Silvina Luna

Se agravó la salud de Gabriela Trenchi - captura Intrusos1.jpg

La información la dio a conocer su abogado, el Dr. Juan Pablo Fioribello, en diálogo con Pablo Layus, uno de los periodistas de Intrusos, quien aseguró que por estas horas atraviesa un más que dramático momento.

“Me mandó la información su abogado (Juan Pablo) Fioribello. Ella está en el Hospital Italiano, la está pasando mal, con muchos dolores. Le afectó mucho lo de Mariano Caprarola, lo de Silvina Luna”, anunció el periodista de América TV.

La palabra del abogado de Gabriela Trenchi

Acto seguido, el intruso dio pie a una entrevista previa con el abogado, quien catalogó a Lotocki como "Un personaje oscuro y siniestro, un personaje que nunca ha tenido la más mínima empatía con ninguna de las víctimas, después de todas las atrocidades que ha hecho", al tiempo que destacó el logro de haber conseguido procesarlo, allanarlo y clausurarle la clínica.

Asimismo, Fioribello agregó que: “La Justicia, después de tanto tiempo, logró la condena. Está ahora condenado a prisión. Se está esperando que quede firme (la condena). Primero lograron inhabilitarlo”.

En tanto, aseguró que hay muchas más víctimas de Lotocki así como también se refirió a la protección de la que había hablado Caprarola: “¿Sabés cuántos Caprarolas va a haber? ¿Sabés cuántas víctimas está habiendo? ¿Sabés la cantidad de gente que no se anima a hablar? Ya esa persona no lo protege más. No tiene salida, va a ir a prisión”.