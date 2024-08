En medio del escándalo con Tamara, Lola Bezerra recordó el acoso que sufrió por parte de Roberto Pettinato

“Hace un par de años, él se metió en un camarín, yo fui a su programa como invitada. Me dijo: ‘la verdad es que no te conocía personalmente, pero tenés unos pezones increíbles’”, contó.

Y remarcó sobre la actitud de la hija del ex Sumo: “Ella nunca salió a defenderme ni nada. Pero yo sí la defiendo porque me parece que no va”.

Por último, la modelo rememoró cuándo lo pudo contar por primera vez: “Durante años me lo callé hasta que todas salieron a denunciarlo y yo lo pude decir. En su momento él era como el dueño del canal prácticamente”.

Reapareció Roberto Pettinato: su reacción tras el polémico video de Tamara con Alberto Fernández

En medio del revuelo por el video de Tamara Pettinato en el despacho presidencial de la Casa Rosada, se conoció que Roberto Pettinato le dio una nota a diario Clarín.

En la entrevista, que fue realizada antes de que saliera a la luz el video polémico de su hija, el ex Sumo habla sobre el show que ofrecerá el fin de semana en La Trastienda y no hace referencia al escándalo.

Sin embargo, en la nota, el periodista Pablo Strozza cuenta que le consultaron a Roberto Pettinato sobre la grabación que tiene a Tamara como protagonista, pero prefirió no hacer declaraciones al respecto.

Para sorpresa de muchos, el ex Sumo sí habló de Felipe, que en julio fue condenado a 9 meses de prisión en suspenso por el delito de abuso sexual simple y también enfrenta una causa por el incendio en su departamento de Belgrano.

Al respecto, Roberto expresó: " Felipe está muy bien, internado en una clínica. Es un gran y enorme paciente, no es un tipo quilombero, entonces evoluciona súper bien. Esto es ahora. Después nobody knows (nadie sabe). El futuro tuyo, el mío, el de él, no lo sabemos".

Está claro que el ex Sumo no tienen intenciones de pronunciarse sobre un tema que genera controversia.