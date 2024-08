Alejandra Maglietti fue tajante al hablar de su relación con Tamara Pettinato tras el conflicto con Beto Casella

Alejandra Maglietti expresó que su relación siempre fue excelente. "Mi relación es buena. Tamara es muy buena compañera. A los dos días de pasar lo que pasó, le mandé un mensaje. No la quise atosigar ese día”, contó.

La panelista recordó que cuando apareció el primer video ella ni nadie en el piso podían creerlo. "Fue un momento en el cual no sabíamos nada. Vimos el video en vivo… Fue un momento de sorpresa”, añadió.

“Pero yo digo ‘¿para qué voy a tirar más leña al fuego?’. Tenía una buena relación con ella, la apoyé. Pero siento que mi opinión, en este caso, no le importa a nadie”, cerró Ale Maglietti tras el enojo de Tamara con todo el equipo de Bendita por sentirse con pie afuera del ciclo.

La cuestionable actitud de Tamara Pettinato con su mejor amiga

En las últimas horas, Tamara Pettinato volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras la aparición de un nuevo video en el despacho presidencial de la Casa Rosada junto al presidente Alberto Fernández.

Este lunes en DDM (América TV) debatieron sobre las repercusiones que generaron las imágenes. En el programa de Mariana Fabbiani quisieron saber la opinión de Cayetina, que es amiga de la panelista.

Sin embargo, la columnista no quiso hacer declaraciones y se limitó a decir que le manifestó en primado a su amiga qué es lo que pensaba de la situación: "No soy su vocera y todo lo que pienso se lo he dicho a ella. No hablo todo el tiempo".

Pepe Ochoa expuso un dato no venir de la relación entre Cayetina y Tamara. "Yo voy a dar fe que a Cayetina no le responde el teléfono", señaló.

La panelista de DDM reiteró que no va a referirse al escándalo en los medios. "Lo que yo opiné y opino lo he hablado con ella", sentenció.