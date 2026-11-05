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Quieren a Wanda Nara para el gran debut de Santiago del Moro con Bailando con las estrellas en Telefe

Exclusivo de PrimiciasYa.com. Tras la primicia sobre el nuevo desafío del conductor para 2027, este portal pudo saber que el nombre de Wanda comenzó a sonar entre los productores y dentro del canal. Qué participación imaginan y cuándo podría llegar el programa.

A24.com | Juan Pablo Godino
por Juan Pablo Godino | 5 nov 2026, 15:03
Quieren a Wanda Nara para el gran debut de Santiago del Moro con Bailando con las estrellas en Telefe
Quieren a Wanda Nara para el gran debut de Santiago del Moro con Bailando con las estrellas en Telefe
Quieren a Wanda Nara para el gran debut de Santiago del Moro con Bailando con las estrellas en Telefe
Quieren a Wanda Nara para el gran debut de Santiago del Moro con Bailando con las estrellas en Telefe

La llegada de Bailando con las estrellas a Telefe, con la conducción de Santiago del Moro, empieza a sumar novedades aunque por el momento todo está en carpeta. Después de que PrimiciasYa.com revelara en exclusiva los planes para que el conductor se ponga al frente del formato en 2027, este portal accedió a otro dato: quieren a Wanda Nara para el debut.

Según pudo saber PrimiciasYa.com, el nombre de la conductora de MasterChef Celebrity comenzó a circular entre los productores y la gente de Telefe como una posibilidad para darle un atractivo especial al arranque. Wanda es una de las figuras del canal de las pelotas y, además, tiene un antecedente que la vincula directamente con el certamen: participó en la versión italiana y se consagró campeona.

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Por ahora, se trata de una versión que circula puertas adentro. No hay una participación confirmada ni está definido qué lugar podría ocupar, pero la idea que aparece en esta etapa es contar con ella en el comienzo del programa.

Wanda Nara, la figura que quieren para el estreno

La posibilidad no implica necesariamente que Wanda vaya a competir durante toda la temporada. Entre las alternativas que se mencionan está una participación estelar para el debut o una presencia en las primeras emisiones, aunque todavía no hay una modalidad cerrada.

Su nombre tiene un peso particular para este proyecto. En 2023, Wanda ganó Ballando con le stelle, la edición italiana del formato, junto al bailarín Pasquale La Rocca. Aquella experiencia podría convertirse en un atractivo para su eventual aparición en la pista de Telefe.

Con ese antecedente y su vínculo con la señal, la conductora aparece entre los nombres que entusiasman para acompañar el lanzamiento del nuevo desafío de Del Moro.

Cuándo podría debutar Bailando con las estrellas en Telefe

Tal como anticipó PrimiciasYa.com en exclusiva, Santiago del Moro es el conductor previsto para esta apuesta de Telefe para 2027, después de Gran Hermano.

De acuerdo con la información a la que accedió este portal, mayo o junio aparecen como una posible ventana de estreno, aunque todavía no hay una fecha definitiva ni nada concreto.

En cuanto a su extensión, se proyecta una duración inicial de alrededor de tres meses, con la posibilidad de ajustar ese recorrido según la respuesta del público y el rating.

Mientras el proyecto empieza a tomar forma, el nombre de Wanda ya aparece entre los deseos para el lanzamiento. La intención de tenerla está; resta saber si esa idea se convierte en una propuesta concreta y si finalmente acepta sumarse al debut

     

 

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