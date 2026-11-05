Quieren a Wanda Nara para el gran debut de Santiago del Moro con Bailando con las estrellas en Telefe

Su nombre tiene un peso particular para este proyecto. En 2023, Wanda ganó Ballando con le stelle, la edición italiana del formato, junto al bailarín Pasquale La Rocca. Aquella experiencia podría convertirse en un atractivo para su eventual aparición en la pista de Telefe.

Con ese antecedente y su vínculo con la señal, la conductora aparece entre los nombres que entusiasman para acompañar el lanzamiento del nuevo desafío de Del Moro.

Cuándo podría debutar Bailando con las estrellas en Telefe

Tal como anticipó PrimiciasYa.com en exclusiva, Santiago del Moro es el conductor previsto para esta apuesta de Telefe para 2027, después de Gran Hermano.

De acuerdo con la información a la que accedió este portal, mayo o junio aparecen como una posible ventana de estreno, aunque todavía no hay una fecha definitiva ni nada concreto.

En cuanto a su extensión, se proyecta una duración inicial de alrededor de tres meses, con la posibilidad de ajustar ese recorrido según la respuesta del público y el rating.

Mientras el proyecto empieza a tomar forma, el nombre de Wanda ya aparece entre los deseos para el lanzamiento. La intención de tenerla está; resta saber si esa idea se convierte en una propuesta concreta y si finalmente acepta sumarse al debut