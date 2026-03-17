En plena polémica con Sebastián Graviotto, Juana Repetto lanzó una frase contundente: "No es un padre..."

“Y no va el caso, porque nada tiene que ver con que estemos de acuerdo o no o si yo haría lo mismo o no, eso no quiere decir que él sea un padre abandónico. Lejos de estar de ser un padre abandónico, yo estoy absolutamente convencido de que él no fue feliz no estando en el nacimiento de su hijo, yo estoy segura de que él hubiese sido más feliz estando que no estando. Él ama con locura a los chicos y le pone mucho amor y voluntad a todo lo que tiene que ver con esto, le está poniendo mucho amor a su casa y cada vez que van se preocupa un montón”, expresó.

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En una tercera publicación, destacó la dedicación de Graviotto en su rol actual: “Estoy muy agradecida con todo el amor y la dedicación que le está poniendo a su casita nueva y todo lo que se ocupa y se preocupa cada vez que van los chicos de que tengan lo que les gusta para comer, de armarles el espacio para que se sientan cómodos, le está poniendo mucho amor y paradójicamente está más presente que nunca en este momento”.

Por último, cerró con un mensaje cargado de gratitud hacia él y su familia: “A veces tienen que pasar cosas para que a uno le caigan las fichas, lo importante es que vayan cayendo y hoy está en su mejor momento como padre, así que estoy muy contenta, muy agradecida y sobre todo hay algo que agradezco con el corazón porque esto no tendría el porqué y su familia tampoco, que es que lo incluyan a Toro en absolutamente todo, lo tratan a Toro como un hijo, como un nieto, como sobrino, como un primo más, es parte de la familia Graviotto también y yo esto lo voy a agradecer eternamente, a Sebi principalmente y a su familia también”.

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Qué hizo Juana Repetto con su bebé recién nacido que generó tanta polémica

Juana Repetto volvió a ser tema de conversación en las redes sociales tras compartir un instante íntimo de su vida cotidiana como mamá. La actriz e influencer mostró en sus historias un paseo al aire libre junto a su hijo Timoteo, de apenas tres semanas, y la publicación despertó una ola de comentarios.

Con su celular, registró el momento en que sacó al pequeño en su cochecito para disfrutar de un rato fuera de casa. Lo que parecía un gesto simple terminó generando críticas de algunos seguidores, que cuestionaron la decisión de exponer al recién nacido a la calle.

Acostumbrada a que cada paso de su maternidad sea observado, la hija de Reina Reech decidió responder de manera directa a quienes la señalan. “¿Por qué sacás a la calle a un bebé tan chiquito?”, escribió en referencia a los mensajes que recibió.

Lejos de esquivar la polémica, Juana explicó su postura con naturalidad y apeló a su experiencia: “La respuesta a otras cosas, empezando por… es el tercero”, expresó, dejando claro que la tranquilidad de haber atravesado la maternidad más de una vez influye en sus decisiones.

También detalló que la salida tenía un propósito: ofrecerle a Timoteo un entorno distinto al del interior del hogar. Según contó, buscaba que el bebé pudiera tener contacto con el aire libre y con un ambiente natural.

En ese sentido, señaló que su intención era brindarle una vista diferente, rodeada de árboles y espacios verdes, aunque el niño todavía sea demasiado pequeño para comprenderlo.

A pesar de las críticas, Juana Repetto suele mostrarse firme frente a los cuestionamientos sobre su forma de criar. Una vez más, eligió contestar con calma y seguridad, reafirmando que cada madre tiene su propio camino en la crianza.