En su eterna batalla judicial con Matías Defederico, Cinthia Fernández reveló por qué puede ir preso

“Yo vengo desde hace un año y medio con esto, cuando ya me empezó a tomar el pelo. Él pasa siempre 55 mil pesos desde hace muchos años (en concepto de cuota alimentaria por las tres hijas). Sin contar con que en el camino, me sacó la obra social de las nenas y ni me avisó; me avisaron por mail”, contó de entrada la ex angelita.

"Nosotros acá vivimos todo ese proceso. Pero, ¿qué cambió ahora?", indagó entonces el conductor frente a lo que Cinthia disparó: "Ahora cambió que yo me cansé. Mucha gente lo empezó a traicionar, me empezó a llegar información, empecé a investigar...”, sostuvo la mediática.

Y detalló: “Ante una cuota de 55 mil pesos y un tipo que ante el juez o ante la cámara, llorando como un cocodrilo que nadie le cree, dice que no le alcanza y que vive al día, y después ves que construye y vende casas. ¡Construye y vende casas con mi plata, que en realidad es la plata de mis hijas, te da un poco por las pelotas”.

“Hay muchísimas pruebas de pases de cosas de su patrimonio a familiares... Te vas deshaciendo de patrimonio para que tu patrimonio parezca el de un tipo que, pobre, no puede pagar, vive al día”, agregó furiosa la bailarina y remarcó que “¡Tiene un mini Cooper que podría haberlo vendido hace mucho tiempo! Ahora, ya no puede hacerlo porque está inhibido. ¡Yo probé todo, chicos. Todo, todo, no tengo más nada que probar!”.

En tanto, mientras el conductor de LAM recordó que Defederico ha manifestado públicamente que al no tener trabajo no puede pasar más dinero, Cinthia remarcó: “Pero yo nunca jugué al fútbol ni gané lo que gana él y me las rebusqué. Lo último que pasó es que él tiene que renovar la licencia de conducir y no se la dan porque yo lo inhibí. Él está con la licencia vencida. Además, tenía la quita de puntos. Y además, me entero por un periodista, que tampoco pasó el test psicológico”.

La nueva batalla judicial de Cinthia Fernández contra Matías Defederico: ¿lo quiere ver preso?

A fines de octubre, se supo que Cinthia Fernández había demandado penalmente a su ex marido Matías Defederico. Esta vez por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, enmarcado en el artículo 2 Bis del Código Penal, que podría terminar demostrando la insolvencia fraudulenta del futbolista, bajo la cual se escudaría para no cumplir con la manutención de sus hijas: Charis, Bella y Francesca.

En diálogo exclusivo con PrimiciasYa, el Dr. Roberto Castillo, abogado de Cinthia, detalló que la demanda intentará demostrar que Defederico "realiza negocios inmobiliarios en negro, aprovechando la falta de escritura del barrio San Sebastián, para ocultar su verdadero patrimonio y con el agravante de maquillar su realidad financiera con una Barbería que es -según él- su única fuente de ingresos, valiéndose de allegados para perpetrar su maniobra".

Teniendo presente que Cinthia es acreedora en nombre de sus hijas de la suma de 10 millones de pesos aproximadamente dado que Defederico incumple la cuota alimentaria, pasando solo 55 mil pesos por mes por las tres nenas, esta nueva denuncia dejaría al descubierto su accionar que podría ponerlo contra las cuerdas judicialmente.

"De comprobarse esta maniobra, en el supuesto de acreditarse, implicaría también en un delito penal económico que daría paso a una investigación federal" explicó el letrado de la bailarina. Al tiempo que agregó que al hacerse en negro todas las operaciones, "no se tributan y eso puede incurrir en lo que es evasión fiscal".

En tanto, Castillo remarcó que el accionar de Defederico para evitar hacerse cargo de sus obligaciones económicas como padre, de acreditarse sería "grave tanto para Matías como para todas las personas que hayan intervenido en esta maniobra para, de alguna manera, culminar con una insolvencia fraudulenta".