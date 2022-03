Enrique Pinti y una de sus confesiones más íntimas: "Nunca me he enamorado"

Pinti era uno de nuestros máximos referentes en el teatro, tuvo participaciones recordadas en cine y hasta en televisión. La carrera de Enrique Pinti está plagada de éxitos, pero en una entrevista con El diario de Mariana hace unos años, manifestaba cuál es la cuenta pendiente que tiene en su vida personal.

“Nunca me he enamorado, pero me he calentado como pava de lata. Cinco veces por minuto, pero nunca me enamoré de nadie”, afirmó Pinti. “Todo el mundo dice ‘pobre Enrique, es como Borges, que no conoció el amor’. Yo digo ‘¡mirame como tiemblo!’”, contaba.

“Yo tengo o tenía una idealización del amor, quizá por esos culebrones que miraba mi mamá”, explicó Enrique Pinti.

A pesar de los reveses del amor, puntualizó que no sientía la soledad en su vida: “No estoy solo, estoy rodeado de gente a la que amo y quiero. También uno puede tener sus revolcones, que también te llenan la parte de la líbido”, cerró en ese momento con humor.

enrique pinti.jpg

Dónde despedirán los restos de Enrique Pinti

A los 82 años, murió este domingo a la madrugada el actor y humorista Enrique Pinti. El reconocido artista estaba internado en el Sanatorio Otamendi desde hace varios días y su cuadro se agravó mucho en las últimas horas.

“Elegimos despedir a Enrique Pinti -enorme referente de esta Casa Teatral- recordando su última marquesina. Finalmente su salud no le permitió concretar el ‘Muy pronto’ anunciado. Sin dudas, Enrique protagoniza hoy uno de los momentos tristes de la historia del teatro argentino”, expresaron desde la cuenta del Multiteatro, del empresario Carlos Rottemberg.

Los restos del genial actor y humorista Enrique Pinti, con una vida entera arriba del escenario, serán despedidos por última vez este lunes entre las 10 y las 14 horas en el hall del Multiteatro Comafi, donde hizo su última temporada teatral y donde tenía previsto hacer su próxima obra. Así, Pinti será despedido en su casa preferida: una sala teatral.