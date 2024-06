Entre lágrimas, Julieta Poggio contó la impactante situación que vivió y cómo la llevó a reflexionar

Y expresó: "Hoy hubo una simple situación que me hizo replantearme por todas las pelotudeces que me quejo día a día, fui a coserme las cortinas de pelo y había una chica probándose pelucas porque ella no tenia pelo, no me pude contener y decirle lo hermosas que le quedaban todas".

"No hay nada tan real como la frase 'valoramos lo que tenemos cuando lo perdemos'. Valoremos, agradezcamos, aprovechemos, las cosas simples, sentirnos BIEN, nuestro laburo, digámonos cosas lindas cuando nos vemos en el espejo", aconsejó.

Finalmente, se mostró esperanzada de crear consciencia en quienes la siguen y concluyó: "Ojalá les sirva solo para pensarlo y arrancar más arriba la semana".

Juli Poggio reflexión

Julieta Poggio disparó durísima contra el comportamiento de Furia con la novia de Martín en Gran Hermano

La de anoche fue otra emisión picante de El Debate de Gran Hermano 2023(Telefe), donde con Marisol, la novia de Martín Ku, en el estudio todos analizaron una vez más el violento comportamiento de Furia para con el Chino. Así, mientras Gastón Trezeguet no hizo más que seguir justificando a Scaglione, Julieta Poggio se paró en la vereda opuesta y condenó abiertamente a la tatuada.

Lo cierto es que la ex finalista de Gran Hermano 2022 tildó de egoísta a Furia, después de que ella llamara codicioso a Martín al intentar ganar cada una de las pruebas dentro de la casa, así como querer llegar a la final de la competencia.

Julieta Poggio - captura El Debate de GH2023.jpg

“Hay algo en lo que coincido con Gastón y es en que Furia sabe a dónde apuntar. Yo nunca creí que la tregua con Los Bro iba a durar. Ella ahora está poniendo el foco en el Chino y sabe que es el momento para hacerlo ”, comenzó argumentando Julieta.

Al tiempo que siguió: “Pero lo que me llama a mí la atención de su discurso es que habla todo el tiempo de ser generoso, bondadoso, que no hay que se egoísta”.

“Uno también es generoso con sus sentimientos y hacerle pasar una estadía de mierda a un compañero que tenía dos días para estar con su pareja, también habla de cómo uno es”, sentenció con contundencia. Y finalizó señalando que Furia "necesita ser protagonista todo el tiempo".