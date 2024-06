Martín Ku se hartó y una vez más salió al cruce contra Furia en Gran Hermano: "Te encanta inventar"

Esto se vio demostrando en una charla que tuvieron en el cuarto, cuando Furia lanzó un picante comentario, y Martín no dudó en salir al cruce mostrando su lado más combativo.

"Yo cuido a todos por igual. Cuando veo un egoísta de mierda, ¿sabes qué? tacata", expresó Juliana. Inmediatamente el Chino redobló la apuesta y dio la respuesta que nadie esperaba.

"¿Viste cuando actúas de cuidadora y en realidad sos egoísta y haces todo para llegar al primer puesto en la final?", contestó. Por su parte, Furia no le dejó tener la última palabra y aseguró: "No, si yo fuera egoísta hago que lleguen ustedes tres y llego yo".

"Te rompo el ort...Y como tenes miedo de irte, los metes a ellos en quilombos, por eso le haces sacar el micrófono a él", siguió. "¿Eso hice yo? Como te encanta inventar", cerró Martín.

Gran Hermano: Furia le exigió a la producción una dura sanción contra Martín

Horas de enorme tensión se viven por estos días en la casa de Gran Hermano 2023. Anoche, en una gala caliente, Martín Ku cruzó a Furia, que apuntó contra su novia, Marisol.

Por esa actitud, Juliana le hizo la cruz al Chino, a quien quiere ver salir por la puerta en la próxima gala de eliminación. Pero eso no es todo. La estratega quiere que sea duramente sancionado.

Furia enumeró varias actitudes que tuvo Martín en el pasado, en las que tendría que haber intercedido "El Big" y nada ocurrió. La jugadora está convencida que el líder de Los Bros tiene privilegios y, por ese motivo, no recibe ningún llamado de atención.

"De nuevo se me para de manos... vamos a ver si Gran Hermano, y los psicólogos, se ponen a ver sus expresiones, si son de alguien que me podría llegar a cag... a trompadas. Vamos a ver porque a mí no me perdonan una", exclamó, indignada.

Cada vez falta menos para la final del reality de Telefe, Juliana sabe que tiene altas chances de llegar, pero se siente amenazada por Los Bros, que están unidos desde el día 1.