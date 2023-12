Entre lágrimas, Victoria Vanucci anunció el reencuentro con sus hijos tras el conflicto con Matías Garfunkel

Además, también el agradeció a todos los medios que difundieron la información: "Gracias a la prensa argentina que tanto tengo para agradecer, en momentos desesperantes me han ayudado a recuperar a mis niños. Gracias desde lo más profundo de mi corazón".

También subió un video de aproximadamente tres minutos y medio como sinónimo de agradecimiento. "Hola a todos, en Argentina especialmente. Estoy tratando de que la parte emocional no juegue... es imposible igual. Si hay algo por lo cual estoy haciendo este video es para agradecer a todos ustedes que están del otro lado porque sé que saben muy bien lo que pasó", indicó.

Embed

"Tengo un agradecimiento enorme en la Argentina, a todas las mujeres, a todas las mamás que me mandaban mensajes. A mi hermana Florencia, a mi hermana Maysa, a mi madre, a mi padre, a Marianela, a todas mis amistades que lograron sostenerme durante una semana y media. Nunca me imaginé un desenlace así. Nunca lo pensé. Nunca jamás pensé que iba a tener las experiencias que tuve de estar sin mis hijos, sin poder contactarme", añadió.

"Pero también quiero agradecer a todos ustedes. Sin Adrián (Pallares), sin Rodrigo Lussich, sin Ángel (De Brito), sin Infobae, sin TN, sin Clarín, sin Pamela, sin Karina, sin todas ustedes que realmente me ayudaron. Gracias, y lo digo desde lo más profundo de mi corazón. A todos los centros de mujeres que me llamaron, gracias también. Ana Rosenfeld gracias por haberme sostenido durante esta semana y media", remarcó.

Victoria Vanucci

La palabra de Victoria Vanucci sobre el reencuentro con sus hijos

Por otra parte, contó que volverá a disfrutar de estar cerca de su familia: "Hoy voy a poder encender la vela con mis hijos, y lo único que quiero es estar con ellos, pero es verdad que sin la fuerza de Argentina yo no hubiese logrado lo que logré tan rápido, así que, gracias a todos. Gracias a la Justicia. Gracias a todas las mamás y a las no mamás".

"No sé cómo agradecerles. No me podía expresarme, y tenía en secreto de las causas que no podía comunicarme, pero sé que todos a su manera oraron por el bien y me ayudaron. Voy a estar eternamente agradecida, a toda la Argentina, a todos los periodistas, a todas las mamás, a todas las mujeres. Gracias por haberme ayudado. Les mando un fuerte abrazo desde mi casa, con mis hijos, como corresponde", sentenció.

Por último, compartió otra foto con su hijo y expresó su agradecimiento a quienes se encargaron de hacer Justicia: "Estoy escribiendo esto a toda la justicia de Utah, oficina del departamento/sheriff y al juez, abogados e investigador que creen en mí y me dan la oportunidad de mostrar mi amor por mis hijos".

"Está siendo muy duro, pero al mismo tiempo estoy agradecida porque sé lo mucho que trabajan para que esto suceda. Gracias de nuevo justicia Utah, gracias oficiales de Utah, gracias juez desde el fondo de mi corazón. Tengo a mis hijos en mi casa. ¡Gracias Utah!", cerró Victoria Vanucci.