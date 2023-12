La batalla legal que afronta Victoria Vanucci para recuperar a sus hijos, en medio del conflicto con Matías Garfunkel

La jurista mencionó los puntos legales a tener en cuenta. “Acá lo que es importante entender son varias cosas. Primero es quién tiene la custodia de los menores. En Estados Unidos, aparentemente ellos se habrían divorciado y esto es algo que seguramente se acordó”, comenzó diciendo.

“El segundo punto importante es el centro de vida de los menores. Es decir, no importa donde nacieron, lo que importa es donde viven por un período continuo los últimos seis meses, Estados Unidos”, siguió.

Además, Gallegos recordó que hay una acuerdo internacional, en el cual Vanucci podría ampararse: "Si Victoria tuviese la custodia, ella tiene que ir a un juez de familia en Estados Unidos y exigir que sus hijos, por la Convención de restitución de menores suscripta en La Haya, de la que Estados Unidos forma parte, Israel también y Argentina también. En virtud de esa ley le restituyan los menores a su lugar de residencia permanente. Así que aunque él tenga la custodia, salvo que por algún tipo de medida cautelar se le haya otorgado la libertad de mudar el domicilio de sus hijos, no podría".

“Cuál es el problema fundamental… En este caso que Estados Unidos se diferencia a Argentina no requiere autorización de ambos padres para salir del país. Entonces él puede habérselos llevado y Victoria no enterarse. Lo que hay que hacer en esos casos es, dentro del año, iniciar el proceso de restitución urgente”, continuó.

La abogada advirtió que un cambio en la vida de los menores sería algo que la Justicia debe seguir de cerca. "La ley establece que sí se resuelva rápido en la justicia por la Convención, y por tanto todos los países firmantes deben respetar la celeridad de estos casos. Si la importancia del centro de vida es que los chicos permanezcan en el lugar donde tienen su colegio, sus amigos, su idioma, sus costumbres y luego los cambias y permanecen en otro lugar por tanto tiempo, modificás su centro de vida. Entonces hasta qué punto se los puede reintegrar sin volver a afectar el centro de vida del menor”, explicó.

Finalmente, Gallegos indicó que el deseo de los chicos debe ser considerado. "Poca gente sabe y poco se dice que a partir de los 16 años la Convención hace una distinción en donde no podés restituir en forma obligada a un menor de 16 años. Antes de esa edad igual por el artículo 12 de la Convención de Derechos del Niño, los menores son oídos en este proceso como en cualquier proceso en donde su decisión debe ser escuchada, pero no es obligatoria”, concluyó.

El calvario de Victoria Vanucci: Matías Garfunkel se llevó a su hijo Napoleón y le podría sacar la tenencia

Victoria Vanucci está pasando por un momento de enorme preocupación. Su ex pareja, Matías Garfunkel, se llevó a su hijo Napoleón y ella no pudo volver a verlo, según contaron en Socios del espectáculo.

"La familia de Victoria se comunicó con nuestra producción, y con nosotros también, para contarnos que está pasando un momento muy delicado, que tiene que ver su dos hijos", comenzó narrando Adrián Pallares.

El conductor indicó que la ex vedette teme que Garfunkel quiera reclamar la tenencia de los dos hijos del matrimonio, Napoleón e Indiana. "Victoria hace un tiempo que no está tranquila con el tema de la tenencia de sus hijos y siente que Garfunkel le quiere sacar la tenencia de sus hijos”, señaló.

“Es más puntualmente de Napoleón, el hijo mayor, es el tema en este momento. Esta información nos llega porque Garfunkel estuvo en Punta del Este con amigos en una mesa muy grande donde estuvo contando lo que estaba viviendo con Victoria, contando que por un lado es la mujer que más amado en su vida y que más lo ha ayudado, y por el otro lado diciendo que le gustaría tal vez irse a vivir a Israel con su hijo Napoleón y llevarse a su hijo”, agregó Pallares.

El conductor remarcó que “la familia de Victoria y Victoria tienen mucho temor porque si se lo lleva a Israel después va a ser mucho más complicada este la conexión y tratar de verlo. La verdad es que son chicos, creo que tiene 9 o 10 años, que tienen que todavía estar obviamente con su mamá y su papá, pero con su mamá”.

Finalmente, Paula Varela mencionó que se comunicó con el entorno de la ex vedette, que está muy angustiada por la situación. “Victoria me dijeron que está destruida. Hoy hablé con alguien muy cercano a ella que le está siguiendo el minuto a minuto y cada vez que habla por teléfono con ella me dice ‘no para de llorar’. Hoy en día no está con sus hijos, los tiene Matías Garfunkel. Ella no sabe cuándo le va a devolver a los hijos”, sentenció.