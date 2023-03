Entrevista con Axel Kuschevatzky a días de los Premios Oscar: "Araño las paredes como cualquier hijo de vecino y elijo creer"

OQBS7U7I53R5NIMCZ5JH3LTBL4.jpg

Este año es llamativo el eje temático de varios filmes que comparten la mirada sobre las generaciones centrándose en la juventud. Los enfoques son diversos, pero todo convergen en la complejidad de tiempos difíciles, generaciones que sufren cambios y tienen nuevas responsabilidades. Siempre evidenciando las ansias de cambio y el espíritu de lucha. En algunas de ellas, la mirada de los jóvenes es pesimista, pero en otras, (donde se ubica nuestra representante; Argentina 1985) es optimista.

Hoy las juventudes que estudian y producen piezas audiovisuales, atraviesan una era de transformación tecnológica y creativa en un océano convulsionado de plataformas y contenidos. Como exclamaba Steven Spielberg en el festival de Berlín: “existe un nuevo aire, vientos de cambio de la mano de nuevos directores, jóvenes que plantean estructuras narrativas que rompen el molde y se atreven a contar con ojos los distintos conflictos de la humanidad actual y futura”. Santiago Mitre en esta historia de “Argentina 1985” evoca a esa épica generacional, mostrando al “inexperto” Moreno Ocampo (Peter Lanzani) junto a un grupo de jóvenes de distintos ideales que acompañaron a un fiscal para hacer justicia. Una radiografía de un hecho histórico dramático y emotivo, que refuerza la memoria e invita a indagar a las nuevas generaciones. Una juventud que ilumina desde la pantalla, enalteciendo los valores y exclamando por una sociedad más justa.

El desafío de contar historias siempre fue un arte humano y como tal, de riesgo discursivo, y más cuando estas narrativas son proyectadas en la pantalla grande. Pero quien mejor para hablar del tema que una voz autorizada, ganador del Óscar por el filme “El secreto de sus ojos” de Juan José Campanella, nominado por “Relatos salvajes” de Damián Szifrón, que ahora vuelve al teatro Kodak a sentarse entre los nominados. Cinéfilo, productor en Infinity Hill, miembro del consejo asesor de la licenciatura de Diseño Audiovisual de UADE; y un excelente profesional que entiende como pocos de la industria. El experto en alfombras rojas de la academia: Axel Kuschevatzky.

-¿Cómo surgió el proyecto de “Argentina 1985”?

AK: Santiago Mitre llevaba años pensando esta idea; pero surge cuando nos sentamos hablar sobre cine, específicamente sobre películas políticas que nos gustaban y de conceptos que podían ser un buen thriller en argentina, ahí fue cuando enseguida Santiago me sugirió “el juicio a las juntas” y en el momento que me lo dijo, dije sí, definitivamente, porque era una gran historia, y era increíble que alguien no la había contado antes hasta ese momento. Obviamente hubo un camino muy largo de esa primera idea hasta el resultado final, porque las primeras versiones del guion, mejor dicho, de estructura eran muy diferentes; tenían diferentes puntos de vista y a lo mejor no iban al lugar que era más sutil para la narración, yo quería una narración mucho más clásica y por suerte tanto Santiago como Mariano Llinás me tomaron la sugerencia. No es que haya sido un desafío distinto a otras películas, pero por supuesto cuando vos te ocupas de hechos reales, incluso ficcionándolos y tomando distancia, siempre querés ajustarte a la situación verdadera lo más posible que se pueda; entonces por supuesto el filme requirió de mucha investigación. Igual a mi me gusta hacer investigación incluso cuando la película no es necesariamente una película que adapte un caso concreto. Siempre una buena investigación hace a las películas más orgánicas, lógicas y elimina fisuras cuando haces bien la tarea.

image.png

-¿Qué reacciones y sensaciones despertó el filme?

AK: En general las reacciones ante la película; de la gente, los espectadores y la prensa en los festivales y en las proyecciones, fueron muy positivas. La verdad que gente de diferentes países, que no conocían nada de esta historia, encontraba paralelismos muy concretos con su vida cotidiana o con lo que había pasado en su país y se emocionaban mucho. El aplauso, cuando Strassera (Ricardo Darín) lee el alegato final, se reprodujo en todos los países y en todas las salas donde la mostramos. Eso nos habla de una película que va más allá de los límites fronterizos locales.

- ¿Qué es lo que se puede destacar de la película?

AK-Te puedo decir que la película toca puntos muy contemporáneos que tiene que ver por una necesidad de justicia y el hecho que todo el mundo pueda ser juzgado por sus actos independientemente de si estuvieron en el poder o no, me parece que es algo que tiene transcendencia a nuestra historia contemporánea, me parece que es eso, en verdad no puedo decir si eso la convierte en una mejor o peor película o más interesante que las otros filmes nominados, eso sería demasiado subjetivo.

image.png

-Vos ya estuviste nominado y también fuiste ganador ¿Cómo lo vivís en esta ocasión?

AK-La verdad es que cada una de la película, esta es la tercera vez que participo en una película nominada y cada experiencia es un poco diferente, tres películas muy distintas, “El secreto de sus ojos”, “Relatos salvajes”, y “Argentina 1985” son películas con lógicas internas distintas, y tonos diferentes y también diferentes contextos. Yo lo vivo ansioso, preocupado, angustiado como si fuese algo que pudiese solucionar cuando uno no tiene ningún poder sobre la situación. Obviamente en términos de carrera es un espaldarazo, siempre una nominación es un espaldarazo y quizás de las tres veces que estuve en las películas nominadas, acá es donde estoy más grande y entiendo más los efectos de esto, pero honestamente araño las paredes como cualquier hijo de vecino. Gracias por apoyar el filme, y obvio elijo creer, hashtag #elijocreer.

“Argentina 1985”, es un filme necesario que aborda un hecho histórico de importancia mundial que jamás se había narrado y expone a la luz una historia maravillosa sobre “Los pibes de Strassera”. La juventud con claros vientos del cambio, y el fin de vivir y construir un mundo mejor.

Autor: Ramiro San Honorio