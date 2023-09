Ernestina Pais enfrentó las versiones sobre un conflicto familiar: "Es una situación interna que..."

En diálogo con PrimiciasYa, Ernestina Pais explicó qué fue lo que ocurrió en su casa durante el fin de semana. "Están confundiendo todo. Lo mío fue una situación absolutamente menor", advirtió.

"Me caí por escalera y me quebré el brazo, pero se confundió todo porque eso sucedió en el marco de una discusión. Se confundió una cosa con la otra. Acá no hay ninguna situación de violencia doméstica ni nada por el estilo", expresó.

La conductora se refirió también al entredicho con su hijo, Benicio. "Es una situación interna que le puede pasar a cualquiera con un hijo adolescente, que está todo el día con el celular. Está todo bien, no fue más que un reto de fin de semana", agregó.

Al finalizar, Ernestina Pais precisó que se encuentra recuperándose de la lesión, que la llevó a ausentarse en su programa en la TV Pública. "Me caí de culo en la escalera y, con el antebrazo, intenté frenar la caída y le pegué al filo del escalón. Básicamente, es como si me hubiera cortado el hueso. Un garrón, pero ya me atendieron y estoy bárbara", concluyó.

Ernestina Pais.jpg

La tajante opinión de Ernestina Pais por la Ley de Alquileres: "Los desprotegidos siguen siendo los..."

En julio de este año, en un intensa jornada, el diputado del PRO, Hernán Lombardi pidió que se contemple la posibilidad de un "apartamiento del reglamento" para incluir en la sesión el debate de un proyecto de derogación de la Ley de Alquileres actual.

La votación de ese apartamiento resultó negativa al sumar 102 legisladores por la afirmativa; 113 negativos y 9 abstenciones. Sobre el final de la sesión, acordaron tratar el tema en una sesión especial convocada para el 23 de agosto, después de las PASO.

En Mañanas Públicas (TV Pública), la periodista Fabiana Solano repasó lo que ocurrió en la Cámara de Diputados y mencionó uno de los proyectos que están en discusión.

"Por el lado de Juntos por el Cambio, el diputado Alberto Asseff, propuso no solamente derogar la Ley de Alquileres y facilitar los procesos de desalojo", señaló la panelista.

En ese instante, Ernestina Pais se sumó al debate y fue tajante al dar su opinión. "Me parece que acá, en definitiva, los desprotegidos siguen siendo los propietarios. Conozco mucha gente que tiene un departamentito para sacar...", sostuvo.

Fabiana Solano la interrumpió y aclaró: "El desalojo es para el inquilino que no paga". "No, pero quiero decir esto... el perjudicando, con esta ley, es tanto el propietario, que no es un enorme propietario de edificios, como el inquilino", añadió la conductora.

"No se protege al propietario ni al inquilino", remarcó Ernestina, apasionada con el tema. "Me parece que el derecho que debería primar es el del derecho a la vivienda", cerró la periodista.