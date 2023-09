El dramático momento familiar de Ernestina Pais: "Intervino la policía"

“El papá de Benicio notificó el conflicto entre su exesposa y su hijo. La Policía llegó al lugar y evaluaron la situación. La señora Ernestina Pais tenia lesiones leves: moretones y mordeduras”, sumaron en el parte.

“Ernestina decidió no hacer la denuncia contra su hijo”, remarcaron. “A mí me cuenta que se resbaló y se cayó. Me cuesta hablar del tema porque es mi amiga y una gran profesional”, indicó, por su lado, Fabián Doman.

“Tiene un tema por resolver, esa es la verdad. Ella como madre, y también el padre”, añadió. “No es un tema de drogas”, aclaró el conductor y periodista.

La tajante opinión de Ernestina Pais por la Ley de Alquileres: "Los desprotegidos siguen siendo los..."

El diputado del PRO, Hernán Lombardi pidió que se contemple la posibilidad de un "apartamiento del reglamento" para incluir en la sesión el debate de un proyecto de derogación de la Ley de Alquileres actual.

La votación de ese apartamiento resultó negativa al sumar 102 legisladores por la afirmativa; 113 negativos y 9 abstenciones. Sobre el final de la sesión, acordaron tratar el tema en una sesión especial convocada para el 23 de agosto, después de las PASO.

En Mañanas Públicas (TV Pública), la periodista Fabiana Solano repasó lo que ocurrió en la Cámara de Diputados y mencionó uno de los proyectos que están en discusión.

"Por el lado de Juntos por el Cambio, el diputado Alberto Asseff, propuso no solamente derogar la Ley de Alquileres y facilitar los procesos de desalojo", señaló la panelista.

En ese instante, Ernestina Pais se sumó al debate y fue tajante al dar su opinión. "Me parece que acá, en definitiva, los desprotegidos siguen siendo los propietarios. Conozco mucha gente que tiene un departamentito para sacar...", sostuvo.

Fabiana Solano la interrumpió y aclaró: "El desalojo es para el inquilino que no paga". "No, pero quiero decir esto... el perjudicando, con esta ley, es tanto el propietario, que no es un enorme propietario de edificios, como el inquilino", añadió la conductora.

"No se protege al propietario ni al inquilino", remarcó Ernestina, apasionada con el tema. "Me parece que el derecho que debería primar es el del derecho a la vivienda", cerró la periodista.